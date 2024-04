A murit Dan Cristea. ”O ireparabilă pierdere” Criticul literar Dan Cristea, director al revistei ”Luceafarul de dimineata”, a decedat, a anuntat sambata Uniunea Scriitorilor din Romania. Avea 81 de ani. ”Uniunea Scriitorilor din Romania anunta cu profunda tristete deosebita disparitia dintre noi a criticului literar Dan Cristea, director al revistei ‘Luceafarul de dimineata’. (…) Prin trecerea in eternitate a lui Dan Cristea, literatura romana sufera o ireparabila pierdere”, se arata pe pagina de Facebook a Uniunii. Dan Cristea s-a nascut la 10 noiembrie 1942, in Bucuresti. In anul 1965 a absolvit Facultatea de Limba si Literatura Romana… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut sambata de Uniunea Scriitorilor din Romania.''Uniunea Scriitorilor din Romania anunta cu profunda tristete deosebita disparitia dintre noi a criticului literar Dan Cristea, director al revistei 'Luceafarul de dimineata'. (...) Prin trecerea in eternitate a lui Dan Cristea, literatura…

- FCSB a invins-o pe Farul Constanta cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a doua a fazei play-off a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost inscris de Adrian Sut (82), cu o lovitura de cap la cornerul executat de Florinel Coman. Campioana a avut prima ocazie…

- Sute de tineri au cerut, anul trecut, sprijin in cadrul Centrului de Evaluare si Tratament a Toxicodependentelor pentru tineri din Spitalul ”Sfantul Stelian” din Bucuresti, numarul celor care au intrat pe tratament de substitutie, cu metadona, fiind de asemenea de ordinul sutelor, afirma sefa acestui…

- Mioara Roman a fost condusa pe ultimul drum de familie și cei apropiați luni, pe data de 26 februarie. Cu toate acestea, nepoata sa, Calina, se distra cu o zi inainte și nu a fost prezenta la inmormantare. Unde a fost vazuta aceasta inainte de inmormantare, aflați in randurile urmatoare. Calina, dans…

- Activistul brasovean Radu Hossu a fost decorat cu Ordinul „Pentru Merit” gradul III de presedintele Volodimir Zelensky. Activistul Radu Hossu din Brasov a anuntat, sambata, ca a primit decorația Ordinul „Pentru Merit” gradul III din partea presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Distincția, acordata…

- Ultimul transfer al lui Dinamo, fundașul Edgar Ie, 29 de ani, a ajuns in noaptea de sambata spre duminica in Capitala, va parafa actele și apoi va incepe antrenamentele sub comanda lui Zeljko Kopic. In schimb, „cainii” il platesc degeaba pe Quentin Bena, 25 de ani, care doar se pregatește cu echipa.…

- Marea vedeta a celebrelor filme ”Rocky”, a murit Apollo Creed. Pe numele sau Carl Weathers, actorul a jucat in faimoasa serie, fiind oponentul lui Sylverster Stallone, de asemenea, in toate continuarile succesului cinematografic, inclusiv ”Creed” (2025) și ”Creed 2” (2018). Carl, care a avut și roluri…

- Vești bune pentru transportul public din București. Saptamana aceasta vor ajunge in capitala primele troleibuze noi produse de Solaris. Noile troleibuze vor fi introduse pe traseu la finalul lui ianuarie, dupa o perioada de familiarizare a șoferilor cu noul mijloc de transport public. Anunțul a fost…