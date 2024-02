Onoruri militare la moartea unui campion Primul campion olimpic la caiac al Romaniei, castigator al medaliei de aur la Olimpiada de la Montreal, in 1976, Vasile Diba, va fi inmormantat vineri cu onoruri militare in satul natal, a anuntat Primaria comunei Jurilovca. Potrivit unui comunicat de presa, sicriul va fi depus la ora 8,00, la Sala Sporturilor „Vasile Diba” din localitate, iar la ora 11,00 este programata slujba religioasa la Biserica ortodoxa de rit vechi „Acoperamantul Maicii Domnului”. „Domnului Vasile Diba i se vor acorda onoruri militare, in concordanta cu gradul militar pe care l-a avut si cu inaltele distinctii conferite… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul campion olimpic la caiac al Romaniei, castigator al medaliei de aur la Olimpiada de la Montreal, in 1976, Vasile Diba, va fi inmormantat vineri cu onoruri militare in satul natal, a anuntat Primaria comunei Jurilovca.Primul campion olimpic la caiac al Romaniei, castigator al medaliei de aur la…

- A incetat din viata Vasile Diba, primul campion olimpic la caiac al Romaniei. Acesta avea 69 de ani si era internat de mai multe zile la Spitalul Colentina din București, secția Hematologie 2. Anunțul decesului a fost facut de Flaviu Butnaru, consilier superior la Agenția Naționala pentru Sport, citat…

- Conform informațiilor existente, Diba era internat la spitalul Colentina din Capitala. Recent, pe pagina sa de Facebook a fost postat un apel pentru donarea de sange, in special grupa 01 pozitiv.Vestea morții sportivului a fost facut marți, tot pe Facebook , de Flaviu Butnaru, consilier superior in…

- Mercenarul roman care a fost ucis in Congo a fost inmormantat cu onoruri militare, in Cimitirul Ghencea, din București. Trupul neinsufletit al acestuia a fost adus in tara saptamana trecuta. Prietenii sai au strans bani pentru a-l putea repatria.

- Poliția Naționala din Spania a anunțat ca l-a prins, la Barcelona, pe Alin Rotaru, „Regele Etnobotanicelor” din Romania, care in 2008 a inființat rețeaua naționala „magazine de vise”, celebrele „Spice Shop”, care au extins consumul de „droguri ușoare”. Știrea arestarii „Regelui Etnobotanicelor” a fost…

- Fortele Navale Romane au marcat luni, 15 ianuarie, in garnizoanele Bucuresti, Constanta, Braila, Mangalia, Tulcea, Galati si Babadag, deschiderea noului an de instructie, atat in cadrul unitatilor si porturilor militare, cat si la institutiile militare de invatamant si formare profesionala. Potrivit…

- Militarii din Fortele Navale Romane participa, in perioada 21 22 decembrie, la ceremonii militare si religioase organizate cu prilejul comemorarii Eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, in Bucuresti, Constanta, Mangalia, Braila si Tulcea.Potrivit Fortelor navale Romane, la Bucuresti, reprezentantii…

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a scazut, in primele zece luni din 2023, cu 5,9%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 124.787, din care 81.246 societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…