- Ploieștenii planuiesc o deplasare spectaculoasa la București pentru derby-ul FCSB - Petrolul, programat duminica seara, de la ora 20:30, pe Arena Naționala. Iar „lupii” vor sa reduca la tacere Capitala, anunțandu-și planurile de efect cu o zi inaintea partidei. Aproximativ 700 de ultrași de-ai „gazarilor”…

- In cursul dupa-amiezii, la Institutul Clinic Fundeni din Capitala s-a produs o avarie la sistemul de alimentare cu apa, care a afectat si Institutul pentru Boli Cardiovasculare C. C. Iliescu, a informat duminica seara Departamentul pentru Situatii de Urgenta. „In acest context, pentru desfasurarea activitatii…

- FCU Craiova va relua pregatirile pe 3 ianuarie, informeaza pagina de Facebook a clubului patronat de familia Mititelu. Antrenamentele se vor desfașura pe plan local, in baza de pregatire FCU Football Park – „Taramul Leilor“. „In perioada de pregatire vom disputa o partida amicala impotriva echipei de…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat joi, 28 decembrie, ca cele aproape 40 de evenimente organizate pe Arena Naționala din București in 2023, printre care concertele Depeche Mode si Gun's Roses, au adus venituri de aproximativ un milion de euro. „Arena Nationala in 2023: Aproximativ 1 milion de…

- In fiecare an, pe 21 decembrie, romanii iși amintesc de prima confruntare care avea sa se transforme ulterior in Revoluție. Protestele din Timișoara aveau sa dea startul unor noi mitinguri și in Capitala.

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa un al doilea meci de pregatire in vederea participarii la EURO 2024, cu selectionata Columbiei, pe 26 martie, la Madrid. Dupa meciul pe care tricolorii il vor disputa pe 22 martie in fata Irlandei de Nord, pe Arena Nationala din Bucuresti, acestia vor…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca cei doi pacienți la care s-au idenficat leziunile cutanate sunt in varsta de 38 și 40 ani, sunt barbați și consumatori de droguri, infectați HIV. Ei au fost internați la un spital de boli infecțioase din București. ”Din leziunile cutanate aflate la locurile de injectare,…