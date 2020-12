Stiri pe aceeasi tema

- SUA A dat azi startul vaccinarii anti-Covid! Potrivit New York Times,primele vaccinari au avut loc luni, la Long Island Jewish Medical Center, in Queens, la New York, in cadrul unei campanii de vaccinare in masa din Statele Unite.

- Prima persoana din SUA care s-a vaccinat impotriva COVID-19 este o asistenta medicala din New York. Este vorba despre Sandra Lindsay, o asistenta de la terapie intensiva de la Long Island Jewish Medical Center, din Queens, New York, SUA. Ea a primit vaccinul in data de 14 decembrie, devenind prima persoana…

- Emiratele Arabe Unite este una dintre primele tari din lume care au inceput administrarea pe scara larga a unui vaccin anti-COVID-19, dupa Marea Britanie, pe 9 decembrie, si Statele Unite, pe 14 decembrie, care folosesc amandoua un vaccin dezvoltat de grupul american Pfizer in colaborare cu compania…

- William Shakespeare a fost a doua persoana din lume care s-a vaccinat pentru COVID-19 in Marea Britanie, cu serul dezvoltat de companiile Pfizer și BioNTech, precizeaza profit.ro . Este vorba de un barbat in varsta de 81 de ani, care poarta numele celui mai mare dramaturg și poet din Anglia. In acest…

- Marea Britanie a schimbat strategia de vaccinare anti-COVID cu trei zile inainte de startul campaniei. In Marea Britanie au ajuns 800.000 de doze de vaccin de la Pfizer si BioNTech. Campania de vaccinare va incepe marți, dar nu medicii vor fi primii imunizati. „Acum au fost mentionate persoanele care…

- Guvernul francez se pregatește sa distribuie un vaccin contra Covid-19 inca din luna ianuarie, daca va fi validat, pentru anul 2021 fiind alocate in acest scop 1,5 miliarde de euro, a declarat astazi purtatorul de cuvant ale executivului, Gabriel Attal, transmite AFP, citata de agerpres . Primul vaccin…

- Intreaga omenire așteapta cu nerabdare vaccinul anti-COVID-19, singura soluție pentru a opri pandemia de coronavirus. Cat ar putea costa o doza? Oficialii spun va Uniunea Europeana va plati mai puțin decat SUA. Specialiștii din diferite domenii au subliniat in repetate randuri importanța vaccinului…

- In momentul in care vestile bune despre un vaccin contra Covid-19 aduc putin optimism, neincrederea publicului pentru imunizare ar putea sa faca inutil si cel mai eficient produs, avertizeaza responsabilul diviziei de imunizare al OMS, scrie AFP. "Un vaccin care ramane in congelator sau intr-un…