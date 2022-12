A furat mașina cu tot cu soție, pasageră pe scaunul din dreapta Un barbat din Genova a fost reținut de poliție dupa ce a furat mașina unui tanar, fara sa observe ca pe scaunul din dreapta se afla soția acestuia. Hoțul avea asupra lui și o arma alba. Proprietarul a povestit polițiștilor ca a lasat cheile in contact cand a coborat din mașina, deoarece soția a ramas […] The post A furat mașina cu tot cu soție, pasagera pe scaunul din dreapta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

