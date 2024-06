Ce puteți face cu tichetele de vacanță nefolosite Tichete de vacanța Sunt multe persoane care au ramas cu tichete de vacanța de anul trecut și nu știu ce sa faca cu acestea. Avem vești bune. Va spunem pana cand mai sunt valabile și unde le puteți folosi. Prelungirea valabilitații voucherelor de vacanța nu este posibila. Singura excepție a fost perioada pandemica, in care s-a prelungit valabilitatea voucherelor emise intre 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2020 pana la data de 30 iunie 2022 (conform Ordonanței de Urgența nr. 131/2021). Potrivit Ordonanței de Urgența nr. 8/2009, angajații din instituțiile publice beneficiaza de vouchere de vacanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in februarie 2024, de 1.289.965, cu 1.827 mai putine comparativ cu ianuarie 2024, aproape 64% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF),…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, in contextul acuzatiilor care i se aduc medicului Catalin Cirstoiu, ca ar trebui facuta o declaratie pe proprie raspundere a medicilor care lucreaza in institutiile publice, ca nu directioneaza pacienti la privat, scrie gandul.ro. Alexandru Rafila…

- Sunt mulți romanii care asociaza vacanța de vara cu Grecia. Exista mai multe categorii de turiști din țara noastra care merg in vacanțe in Grecia. O categorie importanta este cea a romanilor care vor sa mearga in concediu cu mașina personala, dar in ultimii ani a crescut și numarul de zboruri charter…

- Ce este Certificatul de Autenticitate și ce termen de valabilitate are. Daca ai o mașina poate ai auzit și tu despre Certificatul de Autenticitate, eliberat de Registrul Auto Roman. Acesta este un document obligatoriu care trebuie prezentat atunci cand mașina se inmatriculeaza. Ce informații se regasesc…

- Ronald Gavril, cel mai titrat boxer roman din ringul profesionist, nu vrea sa paraseasca celebra echipa TMT (a lui Floyd Mayweather, desemnat cel mai bun boxer și bogat din toate timpurile) fara un titlu mondial. Pana iși va atinge visul, Ronald, care va face 38 de ani in curand, se pregatește asiduu…

- Anunț important pentru romanii care au venituri din chirii . Au fost introduse anumite modificari privind regulile de impozitare. Ce trebuie sa știe persoanele care au dat in chirie o casa sau un apartament ? Noi reguli pentru romanii care au venituri din chirii Conform modificarilor Ordonanței de Urgența…

- Angajatii din muzeele si bibliotecile publice din Romania declanseaza joi, 4 aprilie, seria de actiuni de protest fata de situatia dramatica in care se afla aceasta categorie socio-profesionala. Federatia Sindicala CULTURMEDIA afiliata Confederatiei Nationale Sindicale CARTEL ALFA atrage atentia asupra…

- Romania e preferata de straini. Vestea buna e ca numarul turiștilor straini care vin in Romania a crescut in ultimul an. Vestea proasta e ca vin mai puțini decat veneau inainte de pandemie. Iar asta inseamna ca și cheltuielile strainilor sunt mai mici, arata datele Institutului Național de Statistica…