Incident in Constanta! Un pieton a fost batut de un sofer in zona ICIL Astazi un conflict a avut loc in trafic pe bulevardul 1 Decembrie 1918, zona ICIL. Din primele informatii, un sofer a coborat din masina si a batut un pieton. La fata locului a venit un echipaj SMURD, dar omul este constient.A fost pansat la cap, dar refuza sa plece la spital. Acesta a a dat jos din SMURD, dar un echipaj de politie l a bagat cu forta in masina. Se pare ca pietonul este baut, iar echipajul de politie nu a vrut sa l lase politia pe strada singur. Citeste si ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

