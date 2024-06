Stiri pe aceeasi tema

- Summitul care poate decide soarta razboiului din Ucraina incepe astazi in Elveția. Volodimir Zelenski a ajuns ieri in stațiunea de lux, unde sunt așteptați zeci de lideri de stat și de guvern. Elveția și Ucraina l-au organizat impreuna și sunt invitate peste 90 de țari și organizații internaționale,…

- Motivele pentru creșterea veniturilor in Rusia au fost bine documentate: lipsa forței de munca, plațile mari pentru soldați și familiile acestora și un nivel fara precedent al cheltuielilor de stat care a obligat fabricile din sectorul apararii sa lucreze non-stop.

- Razboiul purtat de Rusia in Ucraina i-a facut pe unii ruși mai instariți, ceea ce va complica orice negocieri pentru incheierea conflictului. Creșterea economica de 3,6% inregistrata anul trecut este alimentata in special de activitațile militare ale Rusiei, iar unele dintre cele mai sarace regiuni…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins, luni, propunerea Chinei si Braziliei, care insistau asupra participarii Rusiei la summitul pentru pace in Ucraina prevazut sa aiba loc la mijlocul lui iunie in Elvetia, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, duminica, ca tara sa va pierde razboiul in fata Rusiei daca ajutorul american de 60 miliarde de dolari ramane blocat in Congres, intr-un moment in care Rusia isi intensifica presiunea in estul tarii, transmite AFP.

- Președintele rus a instruit guvernul sa asigure intrarea Rusiei in cadrul celor mai mari patru economii ale lumii in ceea ce privește PIB-ul la paritatea puterii de cumparare. In decurs de un an, va efectua o evaluare a rezultatelor, scrie Jornal Economico. In prezent, Rusia este a 11-a economie a lumii.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat intr-un interviu pentru CBS News ce ar fi capabila sa faca Rusia in Europa, 'chiar de maine'. Potrivit liderului ucrainean, rachetele rusești „chiar de maine ar putea zbura spre orice stat“. Zelenski a avertizat asupra unei amenințari la adresa…