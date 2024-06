Evaluarea Naţională 2024. Detalii care pot face diferența Evaluarea Nationala 2024 Ministerul Educatiei a transmis informatii utile elevilor care vor sustine Evaluarea Nationala la finalul clasei a VIII-a. Aceste detalii pot face diferența la corectarea lucrarilor. Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a incepe pe 25 iunie cu proba la limba si literatura romana. La aceasta proba sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastra sau delimitarea propozitiilor in fraza. Un raspuns poate fi corectat prin taierea cu o linie orizontala a literei scrise in casuta si scrierea in dreapta casutei a literei asociate raspunsului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a transmis intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a instituției cateva informații utile referitoare la modul in care pot corecta elevii un raspuns greșit la Evaluarea Naționala.„Am transmis catre inspectorate cateva informații utile, cu rugamintea ca ele sa fie transmise copiilor,…

- In peisajul turistic european, un oraș din Romania reușește sa atraga atenția strainilor ca destinație care merita vizitata. Recunoscut pentru farmecul sau autentic și costurile accesibile, București a fost desemnat cel mai ieftin loc de vizitat din Europa in 2024. Conform estimarilor realizate de experții…

- Evaluarea Naționala la clasa a IV-a 2024. Luni, elevii susțin proba la Limba romana Elevii claselor a IV-a susțin luni prima proba, la Limba romana, de la Evaluarea Naționala 2024. Durata alocata rezolvarii este de o ora. „Probele au o structura si caracteristici de evaluare similare celor administrate…

- In perioada 13 - 29 mai este programata sesiunea de evaluari nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2023 - 2024, care se adreseaza unui numar de peste 500.000 de elevi (cumulat), a anuntat, duminica, Ministerul Educatiei intr-un comunicat remis presei.Astfel, evaluarea…

- In perioada 13 – 29 mai a.c., este programata sesiunea de evaluari naționale (EN) la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a in anul școlar 2023 – 2024, care se adreseaza unui numar de peste 500.000 de elevi (cumulat), a anunțat, ieri, Ministerul Educației. Evaluarea competențelor fundamentale la…

- Evaluarea Naționala 2024 In perioada 13-29 mai este programata sesiunea de evaluari nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2023-2024, care se adreseaza unui numar de peste 500.000 de elevi, anunta Ministerul Educatiei Nationale . Clasa a II-a Evaluarea competentelor fundamentale…

- Probele de verificare a cunoștințelor de limba moderna pentru admiterea in anul școlar 2024-2025 in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv vor avea loc in perioada 21-23 mai. In acest context, am discutat cu prof. Ciprian Cucuiat, inspector școlar pentru limbi moderne, la Inspectoratul…

- AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizeaza in data de 18.04.2024, ora 10:00, selectie pentru ocuparea urmatorului post vacant: Referent de specialitate – Biroul Contracte: 1 post perioada nedeterminata Conditii necesare: • Studii superioare juridice absolvite cu diploma de licența; •…