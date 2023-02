Stiri pe aceeasi tema

- Medicul cardiolog Dan Tesloianu este acuzat ca a implantat dispozitive cardiace provenite de la persoane decedate si a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit procurorilor, cel putin 238 de echipamente refolosite au fost montate de cunoscutul doctor iesean. O pacienta a medicului Dan Tesloianu…

- Gokce Bay, o pacienta care a suferit un transplant de rinichi duminica, se afla la spitalul din Gaziantep, cand Turcia a fost lovita de seismul devastator, transmite BBC . „Ma aflam la etajul al doilea al spitalului cand a inceput cutremurul. Nici macar nu-mi amintesc cum mi-am scos perfuzia de pe braț”,…

- Doua persoane au fost mușcate de caini maidanezi in Barlad, in decurs de cateva ore. Potrivit presei locale, in oraș nu exista hingheri, iar numarul animalelor care umbla pe strazi a crescut in ultima vreme.Joi dimineața, o femeie care iși scosese cainele la plimbare a fost mușcata de un maidanez in…

- O analiza efectuata recent a indicat prezenta a trei metale grele in corpul fostului președinte al Georgiei, Mihail Saakasvili.Medicul și șeful ONG-ului Empatia, Mariam Djiskariani, e de parere ca acest lucru poate indica faptul ca fostul lider georgian ar fi otravit. Anunțul a fost facut de echipa…