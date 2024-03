Un ginecolog din București a operat o femeie și aceasta a fost la un pas de deces din cauza septicemiei Un ginecolog de la un spital din București a efectuat o intervenție chirurgicala și este acuzat ca a externat pacienta, deși nu se simțea bine, și aceasta a ajuns din nou la spital cu septicemie. Polițiștii argeșeni au propus procurilor trimiterea in judecata a acestui ginecolog . Pacienta este din județul Argeș și a fost operata de un ginecolog intr-un spital din București pentru extirparea ovarelor cu chisturi. Ea a fost externata, deși post-operator nu se simțea bine. In scurt timp, a ajuns la Spitalul Județean Pitești, unde medicii au constatat ca pacienta are septicemie. Potrivit expertizei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

