- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca primul pas pe care trebuie sa il faca medicul Catalin Cirstoiu, candidatul comun PSD-PNL pentru Primaria Generala a Capitalei, este sa tina o conferinta de presa in care sa raspunda la toate acuzatiile care i se aduc, adaugand ca „nu putem merge mai departe”…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 17 aprilie, in Qatar, ca nu a discutat cu președintele PNL, Nicolae Ciuca, despre retragerea lui Catalin Cirstoiu de la candidatura pentru Primaria Capitalei, dar a precizat ca doctorul trebuie sa faca o conferința de presa in care sa le explice bucureștenilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca medicul Catalin Cirstoiu trebuie sa iasa intr-o conferința de presa pentru a lamuri acuzațiile privind integritatea sa, inainte ca liderii Coaliției sa mearga mai departe cu susținerea lui. „In momentul de fata, eu cred ca abordarea cea mai corecta,…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca au existat discuții in Coaliție despre candidatura lui Catalin Cirstoiu, in contextul informațiilor despre o posibila retragere a medicului din cursa pentru Primaria Capitalei. Liderul PSD a declarat, miercuri, in fața jurnaliștilor de la Doha, ca medicul Cirstoiu trebuie…

- „Abordarea este ca dl dr. Cirstoiu sa faca o conferința de presa și sa raspunda la toate acuzațiile. Nu am avut o discuție de retragere in Coaliție. Am avut o discuție cu staful tehnic. Nu am avut o discuție punctuala de a veni alt candidat. Nu putem merge mai departe daca nu lamurim aceste acuzații.…

- Robert Negoița, edilul de la Primaria Sectorului 3, și-a lansat, joi seara candidatura pentru un nou mandat, in carje. Robert Negoița le-a declarat ziariștilor ca a suferit „alaltaieri operație de ligamente și cartilaj” la piciorul drept. La eveniment au fost prezenți liderul PSD Marcel Ciolacu, liderul…

- Zi importanta, astazi, pentru coaliția de Guvernare, care ar urma sa anunțe numele candidatului pentru Primaria Capitalei. In aceasta dimineața, liderii PSD și PNL din București au avut deja discuții separate cu premierul Marcel Ciolacu și liderul PNL, Nicolae Ciuca. Tot marți va avea loc și o ședința…

- Gabriela Firea susține ca este in continuare candidatul PSD pentru Primaria Capitalei. Fostul edil a oferit și o reacție vis-a-vis de o posibila candidatura a lui Marcel Ciolacu. Gabriela Firea susține ca a purtat o discuție cu actualul premier al țarii, Marcel Ciolacu, care susține ca i-a spus ca nu…