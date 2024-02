Stiri pe aceeasi tema

- Prin cererea redactata de avocatul Cristian Winzer se cere stramutarea de la Tribunalul Vaslui la Tribunalul Iași. Principalele argumente din cererea de stramutare prezentata de Dumitru Buzatu se bazeaza pe suspiciunea rezonabila ca imparțialitatea judecatorilor Tribunalului Vaslui este afectata. Aceasta…

- Dumitru Buzatu, președintele suspendat al Consiliului Județean Vaslui, cere stramutarea judecarii masurilor și excepțiilor dispuse de judecatorul de camera preliminara, in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. Prin cererea redactata de avocatul Cristian Winzer se cere…

- Primul termen al procesului a fost amanat, dupa ce cumnata Luminița Crețu nu a vrut sa se pronunțe pe cererea lui Dumitru Buzatu . Ea a ajuns in funcția de asistent judiciar la tribunalul din Vaslui dupa ce a fost propusa de un apropiat al fostului șef de la Consiliul Județean Vaslui.Ca asistent judiciar,…

- „Cateva considerații privitoare la dosarul penal instrumentat și finalizat de D.N.A. – S.T. Iași, in care domnul Dumitru BUZATU (președintele Consiliului Județean Vaslui) a fost trimis in judecata prin Rechizitoriul nr. 19/P/2023 din data de 12 decembrie 2023:1.1. Cu titlu prealabil, arat ca deși ”procedura…

