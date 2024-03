Stiri pe aceeasi tema

- Un control de rutina al polițiștilor din Chișineu Criș a dus la rezultate surprinzatoare. Tanarul baut și drogat de la volan nu avea nici permis de conducere, iar cu puțin timp inainte de a fi oprit de polițiști participase la o bataie, impreuna cu un al tanar, pasager in mașina. „Din cercetari, a reieșit…

- Soferul unui autobuz care efectua transport de persoane a fost prins de politistii de circulatie in timp ce conducea cu o concentratie alcoolica de 0,30 mg/l alcool pur in aerul expirat, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Potrivit…

- Un targoviștean de 46 de ani, a fost prins baut și posibil drogat la volan. Acesta a fost depistat de polițiști, miercuri, conducand pe strada Campulung, din municipiul Targoviște. In urma testarii șoferului cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor psihoactive.…

- La data de 4 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au dispus masura reținerii pentru 24 de ore, fața de un barbat in varsta de 41 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, cercetat pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor…

- Un minor in varsta de 17 ani, din Onesti, a fost depistat de politisti in timp ce conducea sub influenta drogurilor un autoturism, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, transmite Agerpres.

- Un tanar din Targoviște este cercetat penal dupa ce a fost prins de polițiștii din municipiu la volan fara permis de conducere și sub influența unor substanțe psihoactive. Acesta a fost oprit in trafic pe strada George Cair, in noaptea de joi spre vineri. Inițial, barbatul a fost reținut pentru 24 de…

- Un barbat din Timișoara care facea școala de șoferi și se pregatea sa ia permisul a fost prins drogat la volan chiar in timpul probei practice. „La data de 13 februarie, in jurul orei 11:30, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au oprit pentru control pe strada Paul Constantinescu din Timișoara, un…

- Mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pus in aplicare de polițiști, la Ghiroda. Oamenii legii au prins la volan un cetațean de 32 de ani urmarit internațional pentru furt. Mai mult, barbatul era drogat și avea permisul suspendat.