Grecia este una dintre cele mai cautate destinații de vacanța de vara, atat pentru turiștii din Romania, cat și pentru cei din alte țari. Poate ca cea mai comuna alegere este insula Mykonos, insa trebuie sa aveți grija la escroci. Escrocherii comune in Mikonos Autoritațile elene așteapta un numar mare de turiști in Grecia sezonul […]