Peste 40 de pasageri au ramas pe aeroportul din Brașov, dupa ce Wizz Air a trimis un avion prea mic. Incidentul a avut loc in cursul zilei de joi, cand aeronava care urma sa zboare de la Brașov la Dortmund a fost schimbata cu una mai mica, care avea locuiri insuficiente. In urma acestei schimbari, 40 de pasageri au ramas blocați pe aeroport. „Zborul era programat sa fie operat cu Airbus A321neo (239 de locuri), insa compania low-cost a schimbat avionul cu un Airbus A320, cel din urma are o capacitate de transport de 180 de locuri”, a potrivit unei postari Boarding Pass. Potrivit Boarding Pass,…