Stiri pe aceeasi tema

- Raidul, scrie The Guardian, a fost luat in calcul pe fondul unei dispute intre Londra și UE, care se indrepta spre restricționarea exporturilor de vaccinuri peste Canalul Manecii.Fostul premier britanic Boris Johnson ar fi luat in calcul, in martie 2021, un raid asupra unei fabrici de vaccinuri din…

- Aproximativ 29.000 de migranti au ajuns in Marea Britanie in acest an traversand Canalul ManeciiAproximativ 29.000 de migranti au traversat Canalul Manecii in mici ambarcatiuni pentru a ajunge in Marea Britanie de la inceputul acestui an, comparativ cu 44.000 in aceeasi perioada din 2022, au anuntat…

- Un șofer de camion care a lasat migranții pe care i-a introdus ilegal in Regatul Unit la o stație de service de pe o autostrada din sudul Essex a fost inchis. Vasile Balcovei, in varsta de 49 de ani, din Tulcea, Romania, a lasat doua persoane pe care le introdusese ilegal in Marea Britanie la Thurrock…

- Comisarul pentru drepturile omului a Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, a criticat luni consecintele acordului prin care Italia va directiona catre Albania migranti salvati pe Mediterana si s-a declarat preocupat fata de ceea ce considera a fi o tendinta europeana de externalizare a gestionarii azilului…

- Opt persoane au fost condamnate la inchisoare in Franta, in legatura cu moartea unor migranti vietnamezi in Marea Britanie, informeaza Rador Radio Romania.O instanta din Franta a dispus condamnarea la inchisoare a opt persoane, pentru implicarea lor in moartea a 39 migranti vietnamezi, gasiti intr-un…

- Deși a aspirat la viața simpla și munca cinstita, atunci cand i s-a acordat azil, Hewa Rahimpur a ajuns liderul unei rețele de traficanți de persoane, cu legaturi din China pana in Europa. El a ajutat peste 10.000 de persoane sa intre in Marea Britanie.

- Hewa Rahimpur nu este așa cum ți-ai imagina ca arata liderul unei rețele internaționale de trafic de persoane care a ajutat 10.000 de migranți sa traverseze apele periculoase ale Canalului Manecii pentru a ajunge in Marea Britanie, scrie Sky News. Procurorii susțin ca fostul frizer, care a pretins ca…

- Preturile locuintelor in Marea Britanie au inregistrat in septembrie cea mai rapida scadere din 2009, arata datele publicate vineri de furnizorul de credite ipotecare Halifax, impactul majorarii dobanzilor asupra pietei imobiliare devenind acum mai clar,