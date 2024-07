Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe videoclipuri recente postate pe platformele X (fostul Twitter) și TikTok surprind un incident violent in Leeds, Marea Britanie, in care o mașina de poliție a fost rasturnata de un grup de romani furioși. Locals in Harehills, Leeds smash and flip and police car. Multiculturalism doesn’t work.…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat ca nu a avut niciun rol in decizia voleiului olandez de a include in lot un jucator de volei condamnat pentru viol in vederea Jocurilor de la Paris, o selectie extrem de criticata, relateaza Reuters. Steven van de Velde a fost condamnat la patru ani de…

- Anulari de zboruri sau intarzieri majore s-au inregistrat duminica la zborurile ci plecare de pe aeroportul din Manchester (nord-vestul Angliei) din cauza unei intreruperi de curent in zona, a relatat postul de televiziune Sky News, potrivit Reuters, citata de Agerpres.ro. O problema legata de alimentarea…

- Un avion militar rus a incalcat pentru scurta vreme spațiul aerian al Suediei, la est de insula Gotland din Marea Baltica, transmite armata suedeza, citata de Reuters. Incidentul a avut loc vineri, iar reacția Suediei a fost sa ridice de la sol avioane de vanatoare pentru a intampina aeronava rusa.…

- Noua perchezitii au loc luni, in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comercializarii de articole sanitare, prejudiciul estimat fiind de 5 milioane de lei. Doua persoane vor fi audiate. ”La data de 27 mai 2024, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea…

- Primii migranti susceptibili de a fi expulzati de Marea Britanie catre Rwanda au fost arestati si plasati in detentie, a anuntat miercuri Ministerul de Interne britanic, fara a preciza numarul persoanelor vizate, transmite AFP. ”Primii migranti in situatie ilegala, inainte de a fi expulzati spre Rwanda,…

- Primii migranti susceptibili de a fi expulzati de Marea Britanie catre Rwanda au fost arestati si plasati in detentie, a anuntat miercuri Ministerul de Interne britanic, fara a preciza numarul persoanelor vizate, transmite AFP. ”Primii migranti in situatie ilegala, inainte de a fi expulzati spre Rwanda,…

- Un tanar britanic a fost pus sub acuzare pentru presupuse activitati ostile statului, menite sa avantajeze Rusia, inclusiv prin presupusa recrutare a altor persoane care sa dea foc unei proprietati comerciale din Londra legate de Ucraina, transmite Reuters. Dylan Earl, in varsta de 20 de ani, a comparut…