275 de personalități ale lumii îndeamnă la regândirea strategiilor față de „generația Covid” Fosti lideri ai lumii au facut apel marti la o actiune globala urgenta pentru a impiedica aparitia unei ”generatii COVID” din cauza coronavirusului, cu milioane de copii privati de educatie si obligati sa munceasca si sa se casatoreasca, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Acestia au cerut ca, pe masura ce masurile de izolare sunt ridicate, […] The post 275 de personalitați ale lumii indeamna la regandirea strategiilor fața de „generația Covid” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

