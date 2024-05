Stiri pe aceeasi tema

- Zeljko Kopic i-a informat pe suporteri la conferința de presa ca Astrit Selmani este accidentat pentru etapa dintre U Cluj și Dinamo. GSP.ro a aflat detaliile: atacantul kosovar s-a accidentat la incalzire la genunchi, la antrenament, inițial, n-a parut grav, dar in realitate pierde tot restul sezonului…

- ​Universitatea Craiova este in pole position pentru locul doi la finalul sezonului dupa succesul dramatic din Giulești cu Rapid (2-1), insa oltenii lui Costel Galca au pierdut un jucator important chiar inaintea meciului cu FCSB.

- O data cu decizia Coaliției de guvernare de a merge cu candidați separați pentru București, se schimba și dinamica campaniei electorale. Nicușor Dan nu il mai are contracandidat doar pe Cristian Popescu Piedone, ci, prin intrarea Gabrielei Firea in cursa, șansele actualului edil de a caștiga cu „reușitele”…

- Marius Irimia, actualul viceprimar al municipiului Piatra Neamț anunța ca va candida din partea USR pentru poziția de primar și, daca partidul nu-l va nominaliza, va candida chiar și din postura independent. In emisiunea „Cafeaua de dimineața” de astazi, 29 martie, președintele USR Neamț, deputatul…

- Fostul ministru a precizat ca nicio pensie nu va scadea la recalclarea din septembrie, sugerand ideea ca cei care au lansat aceasta ipoteza fie nu se pricep, fie au dezinformat. Cu toate acestea, Budai a confirmat ca nu toata lumea se va bucura de majorari."S-a mai spus un neadevar despre cei cu condiții…

- Vești rele pentru pensionari. Aceștia risca sa piarda sume considerabile la pensie, din cauza unor contribuții care nu vor mai fi luate in calcul la recalcularea pensiilor. Afla ce sporuri nu au fost incluse in formula de recalculare din noua Lege a pensiilor. Sporurile neadaugate la recalcularea pensiilor…

- Se apropie weekend-ul iar buna dispoziția nu poate sa lipseasca. In acest timp putem sa stam cu cei dragi sau sa facem alte activitați care ne aduc placere, iar un lucru este sigur, glumele nu trebuie sa lipseasca. Ele sunt potrivite pentru fiecare moment din viața noastra.

- George Simion ramane „indezirabil definitiv” in Republica Moldova pana in 2028. Completul Colegiului civil al Curtii de Apel Chisinau a respins cererea liderului Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), partid inregistrat și in capitala Moldovei.