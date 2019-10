Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații din ancheta de la Caracal. Alexandru, iubitul Luizei Melencu, pe care tanara il parasise cu doar o zi inainte sa dispara a fost audiat de oamenii legii.Anchetatorii au in vedere mai multe piste, asa ca l-au chemat la audieri pe iubitul Luizei, care a revenit recent in țara.…

- Procurorii care ancheteaza dosarul Caracal merg pe inca o pista, pentru a incerca sa obtina detalii care sa ii ajute sa faca lumina in privinta disparitiei Luizei Melencu. Iubitul acesteia, care s-a intors din Italia, va fi audiat. In prezent se cunosc putine informatii despre disparitia fetei. Anchetatorii…

- Anchetatorii din cazul crimelor din Caracal au ridicat, vineri, mașina lui Gheorghe Dinca. Autoturismul cu care le-a luat la ocazie pe Alexandra și Luiza va fi dus la expertizare. In timp ce mașina barbatului a fost ridicata și dusa spre expertizare al Draganești, in curtea casei lui Dinca se fac in…

- Procurorii DIICOT, care lucreaza la cazul din Caracal, vor sa sesizeze Baroul in privinta avocatului familiei Luizei, dupa ce acesta a fotografiat casa lui Gheorghe Dinca si a facut si un selfie, spun surse judiciare pentru MEDIAFAX. Initial, avocatul a spus ca un anchetator i-a facut o poza. Surse…

- Anchetatorii in cazul Caracal urmaresc o noua pista indicata de Gheorghe Dinca in incercarea de a elucida una din crimele pe care barbatul le-a recunoscut. Anchetatorii ar fi gasit astazi, in a patra zi de cercetari amanuntite, ramasite umane intr-o padure de la marginea orasului Caracal, la mica distanta…

- Polițiștii de la Omoruri din Poliția Capitalei și criminaliștii care au verificat, și sambata, casa monstrului din Caracal, au ridicat laptopul lui Gheorghe Dinca.Acesta a fost trimis deja specialiștilor poliției pentru expertiza informatica. Anchetatorii spera sa afle detlii importante, dupa…

- Procurorii antimafia preiau cazul din Caracal, dupa o saptamana de anchete fara rezultat! Astazi, Gheorghe Dinca a fost dus la medic, dupa ce i-a acuzat pe politisti ca l-au ranit. Anchetatorii au pierdut cateva ore pretioase, asa cum au pierdut si probe importante.

- Cazul de la Caracal va fi preluat de procurorii de la DIICOT Bucuresti, avand in vedere complexitatea acestuia si emotia pe care a generat-o. Pana acum, ancheta a fost derulata de procurorii antimafia de la Craiova. Anchetatorii nu au, pana acum, probe care sa ateste moartea celor doua fete, Luiza si…