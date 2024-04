S-a întâmplat fix ca în cazul Dincă de la Caracal! Cetateanul turc retinut in cazul cadavrului unei femei gasit in urma cu cateva zile la iesirea de pe A1, in localitatea damboviteana Olteni, a recunoscut ca a ucis-o pe femeie. La audieri, individul a declarat ca a lovit-o pe femeie cu un scaun si cand a vazut ca nu mai respira a dezmembrat-o si apoi a aruncat segmentele de cadavru. Potrivit Observatornews, ro, anchetatorii au stabilit ca femeia a fost omorata de cetateanul turc in casa lui din Rahova, in urma cu mai bine de o luna. Cazul aminteste de ororile de la Caracal: curtea individului era plina de gunoaie. Locul seamana izbitor cu scena… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

