O a doua explozie nucleară ar fi avut loc în Rusia, după incidentul ţinut secret Autoritatile norvegiene sustin ca de fapt la baza Nionoksa din Rusia au avut loc 2 explozii. Explozia care a ucis cinci oameni de stiinta rusi in timpul testarii unui motor de racheta la inceputul acestei luni a fost urmata de o a doua explozie doua ore mai tarziu, sursa probabila a unui varf de radiatii, a declarat vineri agentia de monitorizare geologica norvegiana, citata de Reuters. A doua explozie, detectata doar de senzorii de analizare a semnalelor infrasonice si nu de monitoarele seismice care inregistreaza miscarile seismice, a fost probabil de la o racheta alimentata cu combustibil radioactiv,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un ecologist din nordul Rusiei a declarat joi ca Agentia nucleara de stat rusa Rosatom a comis o crima efectuand un test secret saptamana trecuta in aproapierea unor zone locuite, ceea ce a provocat o crestere scurta a nivelului de radiatii in orasul sau natal, informeaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Autoritatile norvegiene de securitate nucleara au anuntat joi ca au detectat cantitati infime de iod radioactiv in regiunea de la frontiera cu Rusia in zilele care au urmat unei explozii la o baza militara ruseasca, informeaza France Presse, citata de Agerpres. Esantioanele respective au fost colectate…

- Esantioanele respective au fost colectate intr-o statie de filtrare a aerului la Svanhovd, in nordul tarii, in apropierea imediata a frontierei cu Rusia, intre 9 si 12 august.La 10 august, Agentia nucleara rusa Rosatom comunicase despre o explozie soldata cu cinci morti cu doua zile mai…

- Nivelul de radiatii pe teritoriul Romaniei nu a crescut, in urma exploziei din Rusia, a afirmat, miercuri, Cosmin Ghita, directorul general al Nuclearelectrica, intr-o conferinta de presa. El a fost întrebat de jurnalişti dacă a primit vreo informare în legătură cu incidentul…

- Kremlinul a anuntat marti ca va castiga cursa de dezvoltare a unor arme nucleare de generatie noua, in pofida accidentului unei rachete misterioase produs in nordul Rusiei, care a provocat cresterea temporara a nivelului radiatiilor, transmite Reuters potrivit news.ro.Rosatom, agentia nucleara…

- Expertii nucleari americani au declarat ca suspecteaza faptul ca in timpul testarii unei rachete de croaziera cu propulsie nucleara in nordul Rusiei, care a avut loc saptamana aceasta, s-a produs o explozie accidentala si o emisie de radiatii, potrivit publicatiei The Moscow Times, informeaza Mediafax.…

- Agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat sambata dimineata ca cinci angajati ai sai au murit in urma unui accident petrecut in timpul unui test intr-un sit militar din nordul Rusiei, relateaza agentia RIA, preluata de Reuters, scrie Agerpres.

- Agenția rusa pentru energie atomica, Rosatom, a anunțat sambata dimineața ca cinci dintre angajații sai au murit in urma unei explozii care s-a produs joi la o baza militara din regiunea Arhangelsk, in cursul testarii unei rachete cu combustibil lichid, informeaza Reuters, citand agenția rusa de…