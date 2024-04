RBI îşi menţine evaluarea că achiziţionarea unui pachet de acţiuni la Strabag a respectat legile privind sancţiunile împotriva Rusiei Dar banca a mai spus ca acordul pentru participatia la Strabag, care a fost controlat de oficialii guvernamentali americani, ”necesita verificari ample de conformitate” in urma unui transfer recent al detinerii. Dezvaluirea de marti de catre Raiffeisen (RBI) este cea mai recenta evolutie in incercarea sa de a debloca participatia intr-un acord complex, ca mijloc de a elibera unele dintre miliardele sale blocate in Rusia. Reuters a relatat pe 20 martie ca oficialii Trezoreriei SUA si-au exprimat ingrijorarea cu privire la tranzactie in cadrul unor intalniri cu banca si autoritatile austriece. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

