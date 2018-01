Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note…

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Ioana Theodoru In ultimele zile a devenit evident ca Mihai Tudose se pregatește intens sa dea atacul final impotriva lui Liviu Dragnea. Gesturile diferiților membrii PSD care contesta, deocamdata timid, autoritatea lui Liviu Dragnea, dar și discursul anterior asumat de Mihai Tudose sunt elemente care…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a pus piciorul in prag, luni, la Haga, in cadrul discuției avute cu ministrul de externe olandez, Halbe Zijlstra, caruia i-a comunicat ca Romania trebuie sa adere imediat la spațiul Schengen. „Romania respecta de mulți ani toate criteriile…

- Procurorii au extins cercetarile in cazul pedofilului din Drumul Taberei, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un perimetru…

- Directorul general al companiei de stat Tarom, Werner Wolff, a solicitat, in perioada 20 noiembrie – 29 decembrie 2017, realizarea unei analize la nivel intern privind impactul economico-financiar al cheltuielilor companiei, fiind realizata ulterior o scadere a acestora cu aproximativ 12,7 milioane…

- Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a reunit in prima ședința pentru anul 2018, la care participa si presedintele Klaus Iohannis. In cadrul sedintei se va alege noua conducere a Consiliului si se va dezbate raportul de activitate pe 2017. La sedinta de vineri, plenul CSM isi va alege noua…

- Peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, au fost aplicate de poliție in prima zi a lui 2018, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marți, de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Astfel, potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel…

- Catedrala Manturii Neamului va fi inaugurata in 30 noiembrie, a spus Patriarhul Daniel, adaugand ca acest edificiu este “o necesitate liturgica practica, dar si un simbol al spiritualitatii si comuniunii romanesti”, potrivit agenției News.ro. La slujba oficiata la Catedrala Patriarhala inainte de trecerea…

- Afacerile colaborative, de la servicii de car sharing pana la cele de cazare, se vor inmulți anul viitor, aparand inclusiv inițiative romanești, arata o analiza a agenției de marketing Perceptum. Accesul rapid, organizarea eficienta și convenabila, precum și utilizarea resurselor existente constituie…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu,…

- Aproape 4 ani și 8 luni. Atat a durat, doar pe fond, procesul in urma caruia Nelu Iordache, supranumit candva “Regele asfaltului”, a fost condamnat, vineri, pe 22 decembrie, la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, dar, prin ea, Tribunalul București a confirmat probele…

- Cea mai buna veste pentru locuitorii din zona Prelungirea Ghencea-Domnești, dar și pentru șoferii care folosesc Centura Capitalei, a venit in sfarșit, dupa ani de așteptare. Ordinul de incepere pentru constructia Pasajului Domnesti va fi dat in prima saptamana din luna ianuarie 2018 și nimic nu mai…

- Arestata preventiv dupa ce ar fi ucis o tanara, aruncand-o in fata metroului și a incercat, fara succes, sa faca la fel cu o alta fata, Magdalena Șerban este acuzata acum și de ultraj, pe motiv ca ar fi amenintat cu moartea doua angajate ale Spitalului Penitenciar Jilava, unde a fost incarcerata. “E…

- Unitatile administrativ-teritoriale vor avea de anul viitor un buget minim de functionare de 750 lei pe locuitor, conform unui articol al Legii bugetului pe 2018 adoptat luni in Parlament, suma care nu era precizata in proiectul anterior, potrivit unor surse din Ministerul Finantelor Publice, citate…

- Firma de consultanța EY Romania a publicat luni o analiza a modificarilor fiscale propuse de Guvern, sub semnatura lui Alex Milcev, Partener in cadrul companiei. Sursa Zilei publica acest text fara modificari. Subiectul care a ținut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o…

- Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, cel care a propus mii de amendamente, prin intermediul unui soft, la legile justiției, s-a abținut, joi, de la votarea bugetului SRI pe anul 2018. Bugetul SRI a trecut, ieri, de comisiile de buget-finanțe, respectiv de control a activitații Serviciului Roman de…

- Piața auto din Romania a inregistrat o creștere de 14,6% in perioada ianuarie – noiembrie 2017, fiind inmatriculate 98.116 autoturisme, fața de perioada similara din 2016, cand s-au livrat 85.588 vehicule, potrivit datelor publicate joi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Vanzarile…

- Inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) pot fi liniștiți, pentru ca, prin modificarea adusa Legii privind integritatea nu doar ca vor putea aplica sancțiuni, dar nimeni, nici macar parlamentarii, nu se vor mai putea sustrage acestora. Nu va mai fi nevoie de un vot sau o de o decizie a vreunei…

- Protestele din strada reprezentau, la inceput, societatea civila, dar au devenit “in mod vadit foarte politice”, a afirmat, duminica, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. “Aceste proteste, care la inceput reprezentau intr-un fel ceea ce numim societatea, societatea civila, in fine, oameni…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a susținut, la o „masa rotunda”, la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti, ca modificarea legilor justitiei slabeste independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie, chestiuni de care ar putea profita Rusia. Un reporter i-a reamintit lui Hans Klemm…

- Doua persoane au murit, iar alte 15 au ajuns la spital, duminica dimineața, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat pe DN 15, intre localitațile Borsec și Tulgheș, din județul Harghita. Autoritațile au declanșat Codul roșu de intervenție, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina…

- Ședința de plen de miercuri a Camerei Deputaților a fost intrerupta dupa ce USR a declanșat un protest fața de intreruperea dezbaterilor asupra legilor justiției. Protestul opoziției s-a desfașurat ca in Piața Victoriei, parlamentarii USR purtand, pe post de pancarte, hartii cu inscripția „Hoții”, iar…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajații romani sa nu mai fie la fel de optimiști in privința viitorului lor pe piața muncii, potrivit unui comunicat transmis de platforma Undelucram.ro. Principalii indicatori…

- Fostul ministru Cristian David a fost condamnat, marți, la cinci ani de inchisoare in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. Decizia nu este definitiva. Inalta Curte l-a condamnat, marți, pe fostul ministru de interne, Cristian David, in dosarul fostului președinte al…

- Nu mai puțin de 102.011 elevi care erau inscrisi in scoli in anul trecut nu au fost regasiti in anul școlar 2017-2018: 13.471 dintre ei au abandonat sistemul de educatie, peste 8.000 s-au retras, iar aproximativ 21.500 nu s-au mai prezentat la ore, potrivit datelor prezentate de ministrul educatiei,…

- Persoanele fizice și juridice, beneficiare ale serviciilor publice, nu vor mai putea fi obligate sa ofere instituțiilor publice date și informații care exista deja in sistemul public. Prevederea legislativa ar trebui sa intre in vigoare incepand cu 30 decembrie 2018, conform unei inițiative a 41 de…

- Un pacient a cazut duminica dimineața de la etajul patru al Spitalului Județean Valcea. Barbatul, in varsta de 68 de ani, s-a prabușit pe podul dintre doua corpuri de cladire ale spitalului, unde a ramas blocat. Mai multe echipe de pompieri au intervenit pentru salvarea pacientului. Angajații Inspectoratului…

- Cel puțin doua instituții de siguranța naționala erau obligate sa asigure securitatea ministrului afacerilor interne, in cazul posibilei interceptari ilegale al acestuia prin sisteme de inregistrare audio. Serviciul de Protecție și Paza, condus de Lucian Pahonțu, și Direcția Generala de Protecție Interna…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu a fost adus, marți dupa-amiaza, la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiești pentru a fi audiat in dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani in care anchetatorii au facut percheziții in mai multe județe. Potrivit unor surse apropiate anchetei,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice (MFP) o propunere de menținere, in 2018, a punctului-amenda la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei. Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a precizat, marți, ca aceasta masura a fost propusa pentru a nu genera…

- Platforma Declic.ro, una dintre cele care au susținut și finanțat protestul de duminica seara, dar și din alte momemnte – inclusiv prin realizarea catorva mii de pancarte distribuite participanților la manifestații – este deținuta de doi afaceriști care, dupa ce și-au ingropat societațile și și-au inșelat…

- Peste 10.000 de manifestanți au blocat, duminica seara, centrul Capitalei, protestand fața de Guvernul PSD și fața de parlamentarii de la putere. Totodata, și in mai multe orașe din țara mai multe persoane au ieșit in strada. Circulația pe Bulevardul Kiseleff a fost oprita. Protestele au fost anunțate…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, cautat dupa ce Curtea de Apel l-a condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, a fost depistat, in noaptea de joi spre vineri, la punctul de trecere a frontierei din Giurgiu, in timp ce incerca sa iasa din țara. Fostul finanțator al FC Brasov era cautat de joi dupa-amiaza…

- Președintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a respins, marți, acuzatiile potrivit carora PSD si ALDE ar fi incercat sa tergiverseze achizitia rachetelor Patriot. Liderul PSD a declarat, insa, la Parlament ca, in ziua in care ar fi trebuit sa avizeze proiectul de achizitie al rachetelor, mai multi…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, prin intermediul purtatorului sau de cuvant, Madalina Dobrovolschi, o serie de mesaje legate atat de anchetarea lui Liviu Dragne de catre DNA, cat și de anunțata moțiune de cenzura a PNL. Astfel, Madalina Dobrovolschi, nu a dorit sa faca foarte multe comentarii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de procurorii DNA, in noul dosar in care a fost audiat, luni, de constituirea unui grup infracțional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false privind obținerea fonduri europene, abuz in serviciu. Alaturi de Dragnea,…

- Grupul sud-coreean Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) a semnat un acord cu Damen Shipyards privind vanzarea participației sale de 51% in subsidiara sa din Romania – șantierul naval Mangalia (Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), pentru 29 de miliarde woni (25,87 milioane de dolari),…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la congresul Tineretului Social Democrat (TSD) care se desfașoara la București, ca partidul pe care il conduce nu va da inapoi in fața celor care se tem de schimbare și incearca sa “saboteze” reformele. Dragnea a menționat, printre altele, ca PSD…

- Șoferul implicat, marți seara, in accidentul tragic din Capitala, in urma caruia o femeie de 35 de ani a murit, o tanara de 18 ani este in stare grava, iar patru mașini au ars, a fost prins de polițiști și a fost testat cu etilotestul care a aratat ca acesta avea 0,28 miligrame alcool pur Stirea Accident…

- Membrii Guvernului se reunesc, miercuri, de la ora 15.00, la Palatul Victoria, pentru a discuta propunerile de modificare ale Codului Fiscal, in contextul in care sedinta anuntata initial pentru vineri a fost amanata de doua ori. Ministrul finantelor, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie, masurile…

- Incepand de miercuri dupa-amiaza, la nivelul intregii tari, se vor inregistra ploi slabe, dar temperaturile raman apropiate de normal si vor fi cuprinse intre 8 si 16 grade Celsius, a declarat meteorologul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) Mihai Timu, citat de Mediafax. „Vom avea ploi de…

- Un miner este dat disparut și trei au fost raniți, luni dimineața, intr-o deflagrație care s-a produs pe o galerie a minei Uricani, din Valea Jiului, exploatarea subterana fiind in procedura de inchidere. Potrivit prefectului județului Hunedoara, Fabius Kiszlely, trei mineri au fost gasiți și au fost…

- In noaptea de sambata spre duminica (28 spre 29 octombrie 2017), trecem la ora de iarna. Schimbarea orei se face astfel incat, ora 4.00 a dimineții de 29 octombrie 2017 devine ora 3.00. Trecerea la ora de iarna inseamna ca vom dormi mai mult cu o ora, ceasurile fiind date inapoi. Astfel, duminica, 29…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza zilei”, de la Antena 3, motivul pentru care a cerut controale de fond la DNA și la Parchetul General, dar și cum va lua o decizie in privința conducerii DNA dupa votul consultativ al Secției de procurori a CSM pe…

- Coordonatoarea echipei de inspectori care au efectuat controlul de fond la DNA, procuroarea Elena Radescu, a mințit atunci cand a declarat, intr-un interviu, la Antena 3, ca a fost prima data cand a facut verificari la instituția condusa de Laura Codruța Kovesi. Documente descoperite de Lumea Justiției…

- Scriam intr-un articol precedent despre un produs alimentar extrem de benefic și eficient pentru sanatate și pentru prevenirea sau tratarea unor afecțiuni – Melissimo®, creat din suc de catina, miere pura și apa alcalina. Astazi va prezentam in detaliu acest produs și efectele pe care le are catina…

- Plenul Camerei Deputatilor decide, marti, daca incuviinteaza cererea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul fostului ministru Rovana Plumb, vizata de anchta in dosarul “Insula Belina”. Comisia juridica a decis respingerea cererii. ” (…)In esența, e vorba de doua hotarari de guvern, ambele legale.…

- O parte din banii primiți cu titlu de mita de Ancuta Anda Macovei, fost director IT al Autoritatii Nationale Vamale, in prezent director in cadrul ANAF, ar fi ajuns la Vasile Blaga. Informatia apare in referatul de arestare intocmit de procurorii DNA Ploiesti pe numele Ancutei Macovei, arestata intr-un…

- Fostul presedinte Traian Basescu, dar și cea mai buna colaboratoare a sa, fostul ministru al turismului, Elena Udrea, vor fi audiați, saptamana viitoare, de parlamentarii din Comisia de control a activitații SRI. Pe langa cei doi, va fi chemat din nou fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, cel care a intocmit…