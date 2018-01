Emmanuel Macron: Marea Britanie si-a luat un risc imens lasandu-i pe cetateni sa decida iesirea din UE. Referendumul a fost o greseala

Stiri pe aceeasi tema

- Este posibil ca dupa Brexit sa existe un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste Guvernul de la Londra, a declarat sambata Emmanuel Macron intr-un interviu acordat postului BBC. Intrebat daca exista sansa finalizarii unui acord cum isi doreste Marea…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Mânecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters,…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite...

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Aproape jumatate de milion de business-uri din Marea Britanie au inceput anul 2018 sub o presiune financiara enorma, potrivit The Guardian. Specialistii in insolventa de la firma Begbies Traynor au spus ca mai multe firme din toate regiunile si sectoarele din Marea Britanie resimt repercursiunile…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si premierul britanic Theresa May vor anunta joi, in cadrul unui summit franco-britanic, un program de schimburi de artefacte, care include "un posibil imprumut al Tapiseriei de la Bayeux", dar "nu inainte de 2020", a anuntat miercuri dimineata palatul Elysee,…

- Dupa mai bine de 950 de ani, faimoasa tapiserie medievala paraseste Franta. Piesa va fi expusa in Marea Britanie, iar anuntul o il va face Emmanuel Macron in timpul vizitei sale de joi in regat.

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul The Guardian,…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- 'Se depun toate eforturile astfel incat trecerea ilegala sa nu fie posibila la Calais', care 'nu este o poarta de intrare ascunsa catre Anglia', a spus el intr-un discurs in fata fortelor de ordine din Calais, dand asigurari ca statul nu va permite 'constituirea unor filiere ilegale' in aceasta regiune.Presedintele…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita" si totodata un gest de prietenie fata de gazda sa, a indicat presedintia franceza pentru AFP.…

- George Puscas (21 de ani) a intrat pe "radarul" sicilienilor de la Palermo. Clubul care i-a dat pe Edinson Cavani, Javier Pastore si Paulo Dybala este interesat de un imprumut, cu optiune de cumparare definitva, al fotbalistului aflat in proprietatea lui Internazionale Milano, dar imprumutat la…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Emmanuel Macron propune introducerea unei legi pentru interzicerea stirilor false de pe Internet din timpul campaniei electorale din Franta, scrie The Guardian. Presedintele Frantei, care a castigat...

- Emmanuel Macron a declarat razboi știrilor false. Președintele Franței a anunțat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata „știrile false”. In plus, el a subliniat ca, in timpul alegerilor, rețelele de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte privind conținutul pe…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si-a exprimat miercuri intentia de a revizui legislatia tarii pentru a lupta impotriva raspandirii stirilor false pe retelele sociale. Lucru care, afirma el, pune in primejdie democratiile liberale, scrie Reuters.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si-a exprimat miercuri intentia de a revizui legislatia tarii pentru a lupta impotriva raspandirii stirilor false pe retelele sociale. Lucru care, afirma el, pune in primejdie democratiile liberale, scrie Reuters .

- Premierul britanic Theresa May a fost numita din greseala de un translator "doamna Brexit", in timpul unei conferinte de presa sustinute la Varsovia impreuna cu prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki. May a raspuns cu un zambet fortat erorii facute de translator in contextul unor discutii…

- Ministerul britanic de Interne a anuntat vineri ca, dupa Brexit, pasapoartele eliberate pentru cetatenii Regatului Unit nu vor mai avea culoarea bordo si vor reveni la albastrul lor ”emblematic” de altadata, relateaza AFP, potrivit agerpres. ”Iesirea din UE ne da ocazia unica de a reinstaura identitatea…

- Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie."Nu exista niciun acord comercial care sa includa servicii financiare. Nu exista asa ceva", a declarat Michel Barnier, citat de cotidianul The Guardian.Acest…

- Ilie Nastase a fost ales de cotidianul The Guardian intre "personalitatile antisportive ale anului", pentru incidentele in care a fost implicat la intalnirea Romania - Marea Britanie de la Mamaia, din Cupa Federatiei.In aprilie, Nastase a facut comentarii nepotrivite la adresa copilului nenascut…

- Emiratul Qatar va cumpara 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie pentru care va plati opt miliarde de dolari. Valoarea contractului a fost anuntata, luni, la Doha dupa semnarea acordului. Potrivit ministrului britanic al Apararii, Gavin Williamson, este cea mai importanta comanda…

- Președintele Franței a fost primul lider european care a criticat explicit decizia Statelor Unite de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Emmanuel Macron a calificat miercuri, in cursul...

- "Condamnam anuntul iresponsabil al Administratiei SUA... privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si privind mutarea Ambasadei SUA la Ierusalim", anunta Ministerul turc de Externe."Cerem Administratiei SUA sa reconsidere aceasta decizie eronata care risca sa aiba rezultate…

- Shaorma este una dintre mancarurile preferate al romanilor – consumata adesea dupa o noapte de distractie – si este facuta din carne de kebab, de pui, vita sau curcan, amestecata de obicei cu salata, rosii, ceapa, castraveti si o varietate de sosuri. Plenul Parlamentului European se va intalni…

- Migrația neta in Marea Britanie a scazut drastic in primele 12 luni de dupa referendumul de anul trecut cu privire la Brexit, iar peste trei sferturi din aceasta scadere a rezultat din creșterea numarului de cetațeni ai Uniunii Europene care au plecat din Regatul Unit și diminuarea sosirilor, releva…

- Donald Trump i-a transmis premierului britanic sa se concentreze pe „terorismul” care are loc in Marea Britanie dupa ce Theresa May l-a criticat pe presedintele american ca a distribuit pe Twitter clipuri ale extremei drepte, scrie The Guardian.

- 4 oameni au murit dupa ce un un elicopter si un avion de mici dimensiuni s-au ciocnit in zbor deasupra localitatii Waddesdon din Marea Britanie, scrie The Guardian . Doua dintre victime erau pasageri ai elicopterului, iar celelalte doua se aflau in avionul de mici dimensiuni.

- Donald Trump si Vladimir Putin reprezinta o amenintare la adresa valorilor occidentale de toleranta si deschidere, dar izolarea celor doi lideri ar fi contraproductiva, a declarat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-un interviu pentru BBC. "Explicatia pentru abaterile lor…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, iși indreapta atenția spre populația din cartierele defavorizate ale țarii. El a fost de multe ori criticat ca este mai mult un președinte al bogaților decat al somerilor si al celor in situații de saracie extrema.

- Parlamentul Marii Britanii se va pronunta prin vot asupra acordului privind conditiile iesirii tarii din Uniunea Europeana, anunta David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, citat de BBC News si de cotidianul The Guardian. Intr-un discurs rostit in Camera Comunelor, Davis Davis a declarat…

- Investigatia, denumita Pradise Papers, releva ca Apple, Nike, Uber, dar si alte companii globale incearca sa evite plata taxelor prin tot felul de artificii. Una dintre retelele offshore duce catre secretarul american pentru comert, miliardarul Wilbur Ross, iar cel putin 12 consilieri, membri…

- O excursie de vara in Marea Britanie, pe cand era adolescent, si vizitele la locul natal al lui Shakespeare l-au convins pe Osama bin Laden ca Occidentul este decadent, scria liderul al - Qaida in jurnalul sau personal cu putin timp inainte de a fi ucis de fortele speciale americane in 2011, conform…

- CIA a dezvaluit jurnalul personal al lui Bin Laden, care facea parte din cele 470.000 de documente colectate din casa sa, iar pe baza acestuia aflam ca acesta a vizitat Marea Britanie pe cand era adolescent si si-a format inca de pe atunci parerea ca societatea vestica este "decadenta", relateaza The…

- O prezentatoare TV din Marea Britanie a reusit sa comita o gafa de proportii, dupa ce a anuntat prin intermediul contului sau de Twitter marele castigator al unei emisiuni de gatit. Pe nume Prue Leith, aceasta i-a enervat la culme pe telespectatori.

- Ministerul britanic de Interne a avertizat cetațenii europeni aflați în centrele de detenție și care nu au resurse sa se întrețina singuri ca ar fi mai bine pentru ei sa paraseasca de bunavoie Marea Britanie pentru a nu deveni cerșetori în aceasta țara, relateaza publicațiile The Guardian…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat cetațenii europeni aflați în centrele de detenție și care nu au resurse sa se întrețina singuri ca ar fi mai bine pentru ei sa paraseasca de bunavoie Marea Britanie pentru a nu deveni cerșetori în aceasta țara, relateaza, luni, publicațiile…

- Cum reușește Prima Doamna a Franței sa aiba o silueta impecabila la 64 de ani? Guillaume Gomez, bucatarul șef de la Palatul Elysee, a dezvaluit recent secretul intr-o emisiune difuzata de France 5. Documentarul „Din culisele unei victorii” a lui Emmanuel Macron, difuzat in luna mai, arata ca șefului…

- Guvernul german condus de cancelarul Angela Merkel a anunțat vineri ca nu recunoaște declarația de independența a Cataloniei adoptata de parlamentul regional catalan, in timp ce președintele francez Emmanuel Macron a spus ca singurul interlocutor din Spania este premierul Mariano

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, insotit de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si de comisarul european pentru politici regionale , Corina Cretu, se vor afla joi si vineri in Guyana franceza, pentru a reafirma angajamentul Parisului afata de acest teritoriu francez de peste mari…

- Perioada pâna la care un angajat este detașat dintr-o țara europeana într-o alta țara din UE a fost limitata pâna la maximum 18 luni, printr-o decizie luata luni seara de miniștrii Muncii din statele membre. Subiectul a fost aprig disputat în ultima vreme, astfel…