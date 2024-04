Stiri pe aceeasi tema

- Domnul și doamna Williams, așa cum sunt numiți in documentele Curții Supreme, au fost casatoriți 21 de ani inainte de separarea lor in 2023, conform The Guardian .Avocații de la firma londoneza Vardags, condusa de Ayesha Vardag, autointitulata „diva divorțurilor”, au folosit un portal online pentru…

- Un cuplu din Marea Britanie a divorțat din greșeala, dupa ce angajații unei firme de avocatura au dat un click greșit pe computer. Instanața a decis acum ca decizia de divorț nu poate fi anulata, relateaza The Guardian.

- Un videoclip „periculos”, cu o cina in aer, unde un cuplu face echilibristica peste o prapastie, a atras atenția, starnind ingrijorari cu privire la masurile de siguranța, relateaza portalul indian Aaj Tak, canal de știri in limba hindi deținut de TV Today Network.Amenajarea, aparent pentru o ședința…

- Au caștigat milionul, dar cu ce preț? Un cuplu din Marea Britanie a caștigat peste 1 milion de euro la loto și dupa cateva saptamani s-au desparțit. Inițial, femeia era de acord sa imparta caștigurile cu partenerul ei. Asta pana ce acesta a spus ca au cumparat biletul caștigator impreuna, ceea ce a…

- Charlotte Casiraghi și Dimitri Rassam s-ar fi desparțit dupa patru ani de casnicie, anunța mai multe publicații din Franța, citate de elle.ro . Zvonurile au aparut saptamana trecuta, insa celebrul cuplu nu a confirmat inca știrea.

- Iubirea plutește in aer. Un cuplu celebru a atras atenția din nou, dupa ce le-a scapat un detaliu interesant. Cele doua vedete ar fi facut marele pas, dupa nici o jumatate de an de relație. Care este aspectul ce a atras atenția tuturor. Un cuplu celebru s-ar fi casatorit in secret Andreea Balan și-a…

- Un judecator din Delaware a anulat, marti, pachetul salarial record de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk de la Tesla (TSLA.O), calificand compensatia acordata de Consiliul de Administratie al producatorului de vehicule electrice drept „o suma de neinteles”, nedreapta fata de actionari, transmite…

- Executarea salutului fascist nu reprezinta neaparat o infracțiune, a decis Curtea Suprema de Casatie a Italiei, conform The Guardian. Hotararea permite folosirea gestului la mitinguri, dar nu acolo unde risca „renașterea partidului fascist”, potrivit judecatorilor.Executarea salutului fascist reprezinta…