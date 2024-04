Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu din Marea Britanie a divorțat din greșeala, dupa ce angajații unei firme de avocatura au dat un click greșit pe computer. Instanața a decis acum ca decizia de divorț nu poate fi anulata, relateaza The Guardian.

- O intelegere preliminara a fost depusa vineri la Tribunalul Districtual al SUA din Oakland, California, si necesita aprobarea judecatorului districtual american Yvonne Gonzalez Rogers. Procesul se refera la anuntul neasteptat al Apple din 2 ianuarie 2019 conform caruia producatorul de iPhone isi va…

- Donald Trump a fost scos de pe buletinele de vot in alegerile primare republicane din statul Illinois, dupa ce o judecatoare a decis miercuri ca nu este eligibil din cauza actiunilor sale din timpul asaltului asupra Capitoliului. Decizia, similara cu cele din Maine si Colorado, vine in contextul in…

- Guvernul de la Londra urmeaza sa impuna noi limite de pariuri, de doar doua lire sterline pe rotire, la aparatele de slot online, informeaza The Guardian, o decizie care ar putea costa companiile de pacanele sute de milioane de lire sterline.

- Guvernul a luat decizia de a suporta costul vizelor de turism si calatorie de afaceri in Statele Unite pentru o anumita categorie de angajati din sistemul public, respectiv pentru cei din sistemul de siguranta nationala si ordine publica, urmarind, intre altele, si accelerarea obiectivului de atingere…

- Inalta Curte din Londra incepe marți, 20 februarie, un proces care va dura doua zile in care va decide daca ii ofera fondatorului Wikileaks, Julian Assange, un recurs complet impotriva deciziei de extradare in SUA unde risca inchisoare pe viața, relateaza BBC și The Guardian.Susținatorii lui Assange…

- SUA intentioneaza sa amplaseze arme nucleare in Marea Britanie pentru prima data in ultimii 15 ani, pe fondul unei amenintari tot mai mari din partea Rusiei. Ogive de trei ori mai puternice decat bomba de la Hiroshima ar urma sa fie amplasate la baza Royal Air Force (RAF) Lakenheath din Suffolk, conform…

- Bancile nu sunt de acord cu intenția Guvernului de suspendare a plații ratelor pentru fermieri și au cerut de urgența o intalnire. Dupa ce au analizat proiectul de ordonanța de urgența, bancherii ar fi solicitat de urgența o intrevedere cu legislativul și spun ca nu sunt de acord cu aceasta propunere,…