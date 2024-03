Stiri pe aceeasi tema

- Atacul care l-a vizat marti la Vilnius pe Leonid Volkov, fosta mana dreapta a defunctului lider al opozitiei ruse Aleksei Navalnii, decedat in conditii suspecte in inchisoare, a fost probabil „organizat de Rusia”, au transmis miercuri serviciile de informatii lituaniene, citate de AFP. „Este probabil…

- Germania iși avertizeaza propriii cetațeni sa nu calatoreasca in Rusia din cauza deteriorarii continue a situației. Ministerul Afacerilor Externe a inasprit recomandarile de calatorie pentru Rusia si avertizeaza „ferm” impotriva deplasarilor cetatenilor germani in aceasta tara, transmit joi dpa si EFE,…

- Vladimir Putin a comentat declarațiile despre planurile Rusiei de a ataca Europa. Președintele rus a declarat ca Occidentul vrea sa aduca discordie in Rusia și sa slabeasca țara din interior, dar a calculat greșit. El a calificat drept "prostii" declarațiile politicienilor occidentali potrivit carora…

- Daca liderii NATO ar urma sa invețe vreo lecție de pe urma celor doi ani duri ai conflictului din Ucraina, aceea ar fi faptul ca alianța ramane extrem de prost pregatita sa faca fața amenințarilor existențiale pe care Moscova le lanseaza la adresa viitoarei securitați. Fara indoiala ca ajutorul militar…

- „Cred ca am vazut cu totii sau am auzit de interviul recent al jurnalistului american (Tucker Carlson - n.r.) in care Putin a pretins cu mare usurinta ca nu are nicio intentie de a merge in Polonia si Lituania. Cred ca este foarte important sa ne reamintim ca la fel a fost si asigura ca nu are nicio…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP. Potrivit acordului, Franta se angajeaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi ca relatia Ucrainei cu NATO si UE „face parte din pachetul de negocieri” in fata Rusiei si a apreciat ca este „prea devreme” pentru a spune care va fi „rolul” celor doua organisme la care Kievul doreste sa adere, informeaza AFP. „NATO si UE fac ambele…

- Reprezentanta speciala a Statelor Unite pentru reconstructia economica a Ucrainei, Penny Pritzker, a declarat luni ca utilizarea activelor rusesti inghetate pentru a ajuta Kievul ar trebui sa fie o „decizie colectiva” a G7, noteaza AFP. Penny Pritzker a facut aceste afirmatii in paralel cu reuniunea…