Stiri pe aceeasi tema

- Este dorita de toți barbații de pe Insula Iubirii, dar ea pare insensibila la cuvintele frumoase și avansurile concurenților reality-show-ului difuzat de Antena 1. Și asta pentru ca are o mare pasiune.

- Insula Iubirii, cel mai fierbinte reality-show de la Antena 1, pune la incercare relațiile unor noi cupluri in sezonul 5. Afla tot ce se intampla intre concurenți și ispite pe Insula Iubirii, locul unde se da cel mai greu test al fidelitații.

- Bianca Pop, ispita de la "Insula Iubirii", și-a povestit drama in direct, la Antena 1. Vedeta a inceput sa planga in timp ce a dezvaluit ca și-a pierdut tatal intr-un grav accident de mașina, cand avea doar un an și jumatate, potrivit a1.ro. Bianca Pop a marturisit ca faptul ca a crescut fara…

- www.spynews.ro va prezinta imagini in premiera din primul sezon "Insula Iubirii"! Diana si Aurel, din nou concurenti in Thailanda, au parte de scene fierbinti inca din prima noapte petrecuta acolo.

- In cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, Insula Iubirii este martorul unei scene șocante in istoria acestui test de cuplu. La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, Insula iubirii a primit o noua…

