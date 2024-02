Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama s-au cununat religios in 2019, iar in curand, aceștia vor aniversa cinci ani de relație. Fosta soție a lui Ilie Nastase pleaca din Romania zilele acestea și iși va aniversa ziua de naștere pe 7 februarie, in Dubai.Pe 7 februarie, Brigitte Pastrama iși serbeaza ziua de naștere,…

- Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, era de nerecunoscut la varsta de 21 de ani. Tanara a publicat o imagine in care nu avea extensii și acid in buze. In plus, puțini știu ca aceasta a fost și blonda.

- Bianca Pop radiaza de fericire și este mult mai responsabila de cand a devenit mamica, in cursul anului 2023. Fosta ispita de la "Insula Iubirii" este in al noualea cer, iar asta pentru micuța ei a crescut. Chiar daca cei mai mulți o știu in urma participarii in rolul de ispita la emisiunea Insula iubirii,…

- Claudia Patrașcanu a aparut in ipostaze tandre alaturi de Daniel, fosta ispita masculina de la „Insula iubirii”. Cantareața nu s-a mai afișat cu niciun barbatul dupa desparțirea de Gabi Badalau.Intr-o apariție surprinzatoare și plina de pasiune, Claudia Patrașcanu a starnit controverse in mediul online,…

- Dana Badea face primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre problemele cu legea pe care le are impreuna cu iubitul ei Alin, un cunoscut TikToker. Cei doi se afla in control judiciar și au de respectat mai multe condiții, dupa o altercație pe rețelele de socializare. Mai mult de atat,…

- Bianca Pop a devenit mama pentru prima data in urma cu cateva luni și radiaza de fericire de cand a aparut pe lume fiica ei, Jeesica Maria. Fosta ispita de la Insula Iubirii a postat de curand o imagine cu micuța, care a implinit in urma cu cateva saptamani șase luni.

- Nicoleta Dragne a dezvaluit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, cum reușește sa se imparta intre cariera și viața de familie. Fosta ispita de la Insula Iubirii a marturisit și cine o ajuta cu creșterea celor doi copii. Iata ce declarații a facut…

- Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, se mandrește cu o fiica deosebit de frumoasa. Micuța seamana foarte bine cu mama ei. Iata ce nume special a ales focoasa bruneta pentru fetița sa.