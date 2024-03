Stiri pe aceeasi tema

- Deși in urma cu jumatate de an ispita iși cerea iubita de soție intr-un mod absolut inedit, se pare ca acum, dupa o relație de doi ani au decis sa mearga pe drumuri diferite. Iata despre cine este vorba și de ce s-a ajuns la desparțire.

- Adriana Minea, fosta ispita de la Insula Iubirii, și-a gasit marea dragoste dupa experiența traita in Thailanda. Tanara se iubește cu Alexandru Vochescu, un cunoscut om de afaceri din Romania.

- Ema și Razvan Kovacs de la Insula Iubirii, sezonul 7, traiesc o frumoasa perioada a vieții lor. Dupa participarea la emisiunea de la Antena 1, cei doi și-au mai dat o șansa, iar relația lor a devenit exact așa cum și-au dorit dintotdeauna. De curand, tanara a implinit frumoasa varsta de 32 de ani. Iata…

- Irina Stroia nu se uita la bani atunci cand vine vorba de placerile ei! Fosta ispita de la Insula Iubirii și-a facut din nou implant mamar. De ce și-a dorit sa ajunga din nou pe mainile medicilor. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Claudia Patrașcanu a surprins pe toata lumea in urma cu doar cateva zile, atunci cand s-a afișat in tandrețuri alaturi de un barbat, dar nu orice barbat, ci chiar o fosta ispita de la Insula Iubirii. Daniel Mihai a fost cel care s-a fotografiat in mai multe ipostaze incendiare alaturi de cantareața,…

- Dana Badea face primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre problemele cu legea pe care le are impreuna cu iubitul ei Alin, un cunoscut TikToker. Cei doi se afla in control judiciar și au de respectat mai multe condiții, dupa o altercație pe rețelele de socializare. Mai mult de atat,…

- Alin Simoiu, fosta ispita masculina din sezonul 7 Insula Iubirii, a confirmat ca are o relație. Pentru ca este o persoana discreta in ceea ce privește viața personala, barbatul nu a vrut sa ofere mai multe detalii.

- Alin Simoiu a oferit un interviu exclusiv pentru Antena Stars despre Bianca Giurca și Marius Moise. Fosta ispita de la Insula Iubirii a marturisit ca cei doi s-au impacat, iar Bianca Giurca l-ar fi cautat de foarte mult, chiar și atunci cand se afla in casa lui Marius Moise. Iata ce a dezvaluit Alin…