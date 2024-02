Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu a aparut in ipostaze tandre alaturi de Daniel, fosta ispita masculina de la „Insula iubirii”. Cantareața nu s-a mai afișat cu niciun barbatul dupa desparțirea de Gabi Badalau.Intr-o apariție surprinzatoare și plina de pasiune, Claudia Patrașcanu a starnit controverse in mediul online,…

- Dana Badea face primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre problemele cu legea pe care le are impreuna cu iubitul ei Alin, un cunoscut TikToker. Cei doi se afla in control judiciar și au de respectat mai multe condiții, dupa o altercație pe rețelele de socializare. Mai mult de atat,…

- Alin Simoiu, fosta ispita masculina din sezonul 7 Insula Iubirii, a confirmat ca are o relație. Pentru ca este o persoana discreta in ceea ce privește viața personala, barbatul nu a vrut sa ofere mai multe detalii.

- Bianca Pop a devenit mama pentru prima data in urma cu cateva luni și radiaza de fericire de cand a aparut pe lume fiica ei, Jeesica Maria. Fosta ispita de la Insula Iubirii a postat de curand o imagine cu micuța, care a implinit in urma cu cateva saptamani șase luni.

- Continue reading Din ce vrea sa caștige bani Florin Dumitrescu dupa ce a plecat de la Chefi la Cuțite: „Surpriza! V-am pregatit un pachet”. Ce se intampla in aceste momente cu fosta vedeta de la Antena 1 at Info real.

- Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, se mandrește cu o fiica deosebit de frumoasa. Micuța seamana foarte bine cu mama ei. Iata ce nume special a ales focoasa bruneta pentru fetița sa.

- Fosta ispita de la Insula Iubirii, Nicoleta Dragne pare sa fie lovita de ghinion in ultimul timp. Aceasta și-a pierdut cel mai bun prieten pe data de 2 noiembrie 2023. Dupa ce Nor, cațelul Nicoletei, a disparut, au inceput toate problemele pentru aceasta. Cine o harțuiește pe Nicoleta Dragne și de ce…

- De cinci luni, Bianca Pop este cea mai fericita. Bruneta e mamica unei fetițe superbe pe care a și botezat-o in urma cu doar cateva zile. Fosta ispita de la Insula Iubirii face declarații despre momentul emoționant, dar și despre cat de norocoasa e ca o are pe cea mica in viața ei.