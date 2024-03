Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu și Radu Valcan vor fi departe unul de celalalt pentru urmatoarele 21 de zile. Prezentatorul de la „Insula iubirii” a plecat in Thailanda și nu iși va putea vedea familia in urmatoarea perioada.Pornind de la premisa #cineiubestenulasa, „Insula Iubirii” se pregateste sa primeasca noi cupluri…

- Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au impreuna trei copii și o casnicie solida. Radu Valcan se pregatește intens pentru sezonul 8 „Insula Iubirii”.In cadrul unui interviu acordat revistei Unica, prezentatorul de la Antena 1 a spus cat de greu ii este…

- Gafa facuta de Adela Popescu de ziua lui Radu Valcan a strans mii de reacții in mediul online. Se pare insa ca greșeala facuta de indragita prezentatoare nu a fost motiv de suparare pentru sarbatorit. De fapt, el nici nu și-a dat seama, insa fanii au avut parte de o porție generoasa de amuzament. O…

- Radu Valcan, in varsta de 47 de ani, este unul dintre cei mai apreciați prezentatori tv din Romania. Are un mariaj fericit cu Adela Popescu și este tata de trei baieți, dar puțini știu detalii despre viața lui personala. Ce a declarat prezentatorul despre familia sa? Puțini oameni știau acest detaliu…

- Adela Popescu și Radu Valcan se numara printre cei mai longevivi și apreciați parteneri din lumea showbizului romanesc, avand o relație solida de peste 13 ani. Ce declarație de dragoste i-a facut prezentatorul de la Insula Iubirii soției.

- In ziua in care Radu Valcan implinește 47 de ani, soția sa i-a facut o surpriza ce l-a bucurat, cu siguranța. Adela Popescu a dezvaluit in mediul online cadoul neașteptat pe care i l-a facut prezentatorului Insula Iubirii. Adela Popescu, surpriza inedita in ziua in care Radu Valcan implineste 47 de…

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt parteneri nu doar in familie, ci și in afaceri. Cei doi prezentatori de televiziune dețin o firma care i-a imbogațit. Așa au reușit sa se descurce, chiar daca vedeta TV a luat pauza de la colaborarea cu Pro TV pentru o perioada scurta de timp. Ce profituri au incasat…

- Regizorul Petre Nastase anunța o noua premiera cinematografica, ”Retreat Vama Veche”, cu o distribuție de cinci stele. Deși, in comedia romantica, joaca și soții Adela Popescu și Radu Valcan, iata ca aici nu au roluri de iubiți: ”Radu saruta, de fapt, o alta fata, sub ochii Adelei, la filmari”, ne-a…