- Antena 1 a facut marele anunț. S-a schimbat continentul filmarilor pentru celebrul reality-show. Cine sunt concurenții care formeaza echipele ce vor participa la emisiune, poți afla in randurile de mai jos. Au aparut și primele imagini cu vedetele care vor face furori la Asia Express – Drumul Zeilor…

- Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au impreuna trei copii și o casnicie solida. Radu Valcan se pregatește intens pentru sezonul 8 „Insula Iubirii”.In cadrul unui interviu acordat revistei Unica, prezentatorul de la Antena 1 a spus cat de greu ii este…

- Radu Valcan a vorbit intr-un interviu pentru ego.ro despre noul sezon „Insula iubirii”. Soțul Adelei Popescu a marturisit ca in acest an familia nu-l va insoți in Thailanda, acolo unde se filmeaza show-ul de la Antena 1.Radu Valcan obișnuia sa iși ia cu el familia in Thailanda, acolo unde filmeaza pentru…

- Noile episoade ale celui de-al treilea sezon Lia – Sotia sotului meu, difuzate aseara, de la 20:30, la Antena 1, i-au captivat pe telespectatori, proiectul ce poarta semnatura Ruxandra Ion si Dream Film Production fiind prima optiune de vizionare la nivelul publicului feminin din mediul urban.

- Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, va avea premiera la Antena 1 pe 5 februarie, emisiunea fiind difuzata luni, marți și miercuri, de la 20:30.

- Ultimele episoade ale celui de-al doilea sezon Lia – Sotia sotului meu, difuzate aseara la Antena 1, i-au captivat pe telespectatori, proiectul ce poarta semnatura Ruxandra Ion si Dream Film Production impunandu-se ca lider de piata la nivelul targetului urban.

- Cele mai noi episoade Lia – Sotia sotului meu, penultimele din acest sezon, difuzate aseara, la Antena 1, i-au captivat pe telespectatori, proiectul ce poarta semnatura Ruxandra Ion si Dream Film Production fiind lider de piata la nivelul publicului comercial feminin.

- Antena 1 le-a gasit repede inlocuitori chefilor demisionari Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, cei care au ajuns ”la cuțite” cu mai marii Antena 1. Postul de televiziune a anunțat ca va emisiunea continua cu un nou sezon, cel de-al 13-lea printr-un calup clipuri video de prezentare,…