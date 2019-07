Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia Ministrului de Externe de la Chisinau care califica conflictul armat de pe Nistru drept un razboi civil, este criticata de Directorul Liceului cu predare in limba romana din Tiraspol, Ion Iovcev.

- De aproape sase ani, asistentul maternal profesionist Adrian Milos si sotia sa, Cornelia, din Bocsa, judetul Caras-Severin, au in plasament o fetita care a fost adoptata de o familie din Timisoara, dar pe care cei doi refuza sa o dea. Cazul Sorina s-ar putea repeta pe 3 iulie, termenul limita pana la…

- Antrenorii Mircea Lucescu si Razvan Lucescu vor conduce de pe banca echipele de old boys a gruparilor Dinamo si Rapid intr-un meci caritabil organizat vineri pentru ajutorarea unui copil care sufera de sindromul Klippel-Trenaunay. Fondurile stranse cu ocazia organizarii partidei demonstrative dintre…

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Stirling din Scotia si de la Universitatea Nationala Australiana au analizat date prelevate timp de 14 ani de la 26.515 indivizi si au descoperit o gama de consecinte negative traite de cei carora le-a murit o persoana apropiata. Efecte adverse semnificative…

- O femeie, in varsta de 83 de ani, din comuna gorjeana Catunele și-a pierdut viața duminica, dupa un incendiu izbucnit la locuința sa. Batrana era imobilizata la pat și, in ciuda eforturilor echipajele de salvare, nu s-a mai putut face nimic pentru ea.

- Trafic blocat miercuri dimineața pe DN1B, in localitatea Ulmeni. Un sofer buzoian de 67 de ani care circula pe direcția Mizil-Buzau, a surprins si accidentat mortal un pieton, fiind vorba despre o localnica de 78 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea drumului, neregulamentar si fara sa se asigure.…

- Celebrul manelist Mihaita Piticu a calcat pe bec! Este casatorit si are doi copii, dar se pare ca acest lucru nu l-a impiedicat sa-i faca o vizita, de cateva ore, unei cunoscute dansatoare. O vizita, atentie, chiar acasa la ea! Imaginile surprinse de paparazzi le vedeti mai jos.

- Momente de groaza pentru o femeie de 86 de ani, din comuna Pardosi. In miezul noptii, batrana s-a trezit in casa cu un necunoscut care-i cotrobaia printre lucruri. Femeia i-a cerut sa plece ca nu are ce sa-i dea insa individul a decis ca nu poate pleca „nesatisfacut”. S-a napustit asupra femeii si a…