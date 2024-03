Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproape 24 de ore de la decesul subit al interpretului de muzica populara Mile Povan. Sunt momente triste pentru fanii muzicii populare, dupa ce regretatul cantareț de la noi și-a pierdut viața. Ce se știe pana acum despre moartea cantarețului? Iata primele declarații ale tatalui lui Mile…

- Ilona Brezoianu a facut primele declarații despre iubitul ei. Actrița, care e și prezentatoare la matinalul de la Antena 1, dar și concurenta la show-ul „Te cunosc de undeva”, s-a ferit pana acum sa iși faca publica relația de iubire. In fiecare weekend, Ilona Brezoianu apare pe micul ecran, atat in…

- O cantareața de la noi trece prin cele mai grele clipe, asta dupa ce in urma cu doar cateva zile și-a inmormantat tatal. Artista de muzica populara e devastata de durere și abia daca iși mai poate gasi cuvintele. Vedeta susține ca nu se aștepta niciodata sa ramana fara tata atat de devreme și atat de…

- In urma cu o zi, o vedeta din showbiz a impartașit una dintre cele mai crunte momente ale vieții sale. Și-a vazut moartea cu ochii in momentul in care un barbat mascat a intrat peste ea in casa și a atacat-o cu un cuțit. De aceasta data, blonda a facut declarații in lacrimi despre ce s-a intamplat in…

- Tatal copilului care a murit, dupa ce a fost aruncat pe geam, a facut primele declarații. Barbatul este devastat de durere și se pregatește sa iși inmormanteze fiul. Acesta a dezvaluit ce facea in timp ce soția lui a recurs la gestul ingrozitor.

- Alex Dobrescu i-a facut o surpriza Cristinei Cioran in cadrul emisiunii Mamici de pitici, cu plipici. Vedeta nu s-a putut abține și a izbuncit in lacrimi in urma gestului facut de tatal copilului ei.