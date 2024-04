Stiri pe aceeasi tema

- Drumul județean 247 Iași – Dobrovaț este impracticabil, la aceasta ora, in urma precipitațiilor abundente din zona Bucium – Poieni – Dobrovaț, județul Iași. Directorul Direcției Județene de Administrare a Drumurilor Județene, Ciprian Ciucan, a declarat ca, nefiind emise atenționari de cod galben sau…

- Profesorul Liviu Maha este noul rector al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. El a caștigat detașat turul al doilea al alegerilor de ieri, in fața lui Tudorel Toader. Are detalii Constantin Mihai: In turul al doilea, Liviu Maha a obținut 487 de voturi. Contracandidatul acestuia, Tudorel Toader,…

- Cu ocazia zilei de 8 Martie, primarul orașului Nehoiu a mers la mai multe societați, unitați de invațamant, dar și pe strazi, pentru a imparți flori sarbatoritelor zilei. ,,Complimente sincere, flori și urari de bine pentru toate femeile, va transmit impreuna cu colegii mei din Organizația PSD Nehoiu.„…

- O aplicație interactiva care folosește tehnologia de pe telefoanele mobile și tablete, in vederea valorificarii patrimoniului expus in Centrul Național Muzeal Moldova din Iași, a fost lansata, astazi, la Palatul Culturii. Aplicația MuzeAR ajuta turiștii sa vada in sistem tridimensional, cu ajutorul…

- Președintele AUR, George Simion, a anunțat astazi ca peste 150 de reprezentanți din teritoriu de la PNL și PSD au aderat la platforma partidului sau in semn de protest fața de situația existenta la nivel national și fața de negocierile pentru comasarea alegerilor. In fotografiile de la protest, de la…

- A fost votat bugetul județului Iași pentru anul curent. In favoarea acestuia s-au pronunțat consilierii PNL și PMP. Președintele forului județean, Costel Alexe, a aratat catre ce proiecte vor merge banii in 2024: Costel Alexe: Proiectele importante ale județului nostru merg mai departe. Aici ma refer…

- Mancatul compulsiv este o afecțiune care poate avea efecte grave asupra celor care sufera de ea. In Romania, nu exista centre specializate pentru persoanele care sufera de tulburari de alimentație.

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, președinte al Senatului, a susținut, astazi, la Hotelul Internațional din Iași, o conferința de presa in care a afirmat ca inainte de a solicita demisia comisarului european pentru Agricultura, așa cum susține ministrul de restort, Florin Barbu, ar trebui sa ne gandim…