Stiri pe aceeasi tema

- Interdicția amnistiei și grațierii pentru fapte de corupție nu poate fi trecuta in Constituție, a decis Curtea Constituționala care a analizat inițiativele de revizuire depuse de opoziție și putere dupa referendumul din 26 mai. Potrivit Agerpres, magistrații constituționali au decis ca trebuie lasat…

- PSD considera ca referendumul pentru revizuirea Constitutiei in vederea transpunerii referendumului din 26 mai trebuie sa aiba loc cat mai curand cu putinta. ”In acest sens, termenul propus de presedinte este mult prea lung, avand in vedere ca poporul roman s-a exprimat fara echivoc in privinta…

- Inainte de sesizarea Parlamentului pentru initierea procedurii legislative de revizuire a Constitutiei, proiectul de lege sau propunerea legislativa, insotita de avizul Consiliului Legislativ, se depune la Curtea Constitutionala, care este obligata ca, in termen de 10 zile, sa se pronunte asupra…

- "Este stupefianta decizia de astazi a Curții Constituționale referitoare la completurile de trei judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție. Astazi vedem rațiunea pentru care aceasta decizie a fost amanata de patru ori, aparent in mod inexplicabil, rațiunea a fost aceea de a fi schimbata…

- „Astfel, eroii Romaniei vor avea dreptul la o indemnizatie lunara de 700 lei pentru fiecare an de suferințe din cauze politice prin detentie, stramutare in alte localitati, deportare in strainatate sau prizonierat, indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate“, sustine senatorul Marcel Vela.…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un document in care critica masurile fiscale luate de Guvernul de la Bucuresti si concluzioneaza ca Romania se confrunta cu dezechilibre macroeconomice. "In special, vulnerabilitatile sunt legate de scaderea competitivitatii prin costuri si de adancirea…

- Intr-un interviu pentru „Adevarul“, Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale (CCR), sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu poate fi obligat de PSD sa accepte restructurarea Executivului, varianta pentru care insista Liviu Dragnea. Miza e numirea lui Eugen Nicolicea, unul dintre…

- "Legea penala, vizata in special de prima intrebare din referendum, care propune interzicerea anmnistiei si gratierii in cazul infractiunilor de coruptie, este principalul instrument prin care sunt protejate valorile societatii romanesti, cinstea si onestitatea, elemente fundamentale din orice societate…