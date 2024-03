Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a vorbit, sambata seara la Romania Tv despre contracandidații de la alegerile din administrația locala și despre campania sa. Acesta a explicat ca in administrație ar exista „balauri politici„ explica cine ar fi aceștia sa ofera o serie de replici…

- Cristian Popescu Piedone a zis ca ar dori ca PSD sa o propuna pe Gabriela Firea in lupta pentru Primaria Capitalei. Cristian Popescu Piedone , primarul sectorului 5, a declarat la Romania TV ca s-ar bucura daca PSD ar susține-o pe Gabriela Firea la Primaria Capitalei , deoarece atat el cat și ea au…

- PNL urmeaza sa ia o decizie pana la finalul acestei saptamani privind candidatul propriu la Primaria Capitalei, in prezent optiunea fiind Sebastian Burduja, a declarat, marti, presedintele partidului, Nicolae Ciuca."In coalitia de aseara au fost decise doua lucruri: a fost stabilit sa sustinem impreuna…

- Administrația publica locala condusa de primarul general Nicușor Dan recunoaște problemele semnalate de “Romania libera” la un imobil situat chiar in Centrul Istoric al Capitalei, dar nu ia masuri, aruncand intreaga responsabilitate in curtea Inspectoratului de Stat in Construcții (ISC). Publicația…

- Florin Calinescu a declarat pe pagina sa de Facebook ca vrea sa intre din nou in politica. Dupa ce au existat zvonuri ca ar putea adera la AUR, acesta a spus ca zvonurile sunt false și ca este interesat de un partid nou. In comentarii, unii romani i-au transmis deja ca il vor susține, in timp ce alții…

- Taxarea concediilor medicale cu 10%. Pacienții cer anularea masurii: ”presiune nejustificata pe bolnavii cronici” Alianța Pacienților Cronici din Romania solicit Parlamentului și Guvernului sa anuleze taxarea cu 10% a concediilor medicale. Pacienții susțin ca aceasta reprezinta o ”presiune nejustificata…

- Sute de taximetriști protesteaza in fața Parlamentului. Ei cer Guvernului ca Bolt și Uber sa fie obligate sa fiscalizeze cursele in Romania.„Am ajuns sa venim in București sa cerem Guvernului respectarea legii, daca va vine sa credeți, in speța Articolului 6, prin care entitațile deținatoare de platforme,…

- Intr-o postare emoționala pe pagina sa oficiala de Facebook, Cristian Popescu Piedone, primar al Sectorului 5 și președinte executiv PUSL, și-a exprimat tristețea, aducand in discuție atat momente recente, cat și evenimente mai puțin recente din istoria R