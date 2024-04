Din 2022 pana in prezent, Poliția Romana a incheiat cinci contracte fara licitație cu societatea Centrul pentru Servicii de Radiocomunicații, insumand in total 102 milioane de lei. Centrul pentru Servicii de Radiocomunicații, societate controlata de Calin Radu și unde acționar este și fostul ofițer SRI Sergiu Anton, a primit un contract prin incredințare directa in valoare de 14,5 milioane de lei de la Inspectoratul General al Poliției Romane pentru livrarea de sisteme de navigare și de poziționare globala (GPS sau echivalente). Astfel, valoarea contractelor obținute de companie de la Poliție,…