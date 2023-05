Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii trecute, membrii formației Pragu’ de sus au lansat melodia „Cei care iubim Timișoara”, care va avea parte și de un videoclip in viitorul apropiat. Evenimentul de lansare a acestui single a inclus un concert pe maul Begai, la Porto Arte, loc unde, ca și in ocaziile anterioare,…

- ClockClock a lansat single-ul “Over”, o melodie pop hipnotica, cu un echilibru aproape perfect intre zeitgeist și inovație. In „Over”, ClockClock transmite o onestitate emoționala care este caracteristica muzicii trupei. Piesa nou-nouța este un cantec de dragoste și urmeaza dupa primul EP al trupei,…

- N. D. In perioada 9-14 mai a.c., la Ploiești va avea loc o noua ediție – a patra – a Festivalului Internațional de Teatru pentru copii și tineret Imaginarium, in organizarea Teatrului „Toma Caragiu”, partener fiind Primaria Ploiești. Potrivit organizatorilor, la ediția din acest an vor fi prezente trupe…

- Muzicianul Zoli Toth, unul din ambasadorii culturali ai orașului Timișoara a lansat recent o noua varianta live a piesei „Cocoon”, videoclipul fiind extras din concertul pe care artistul l-a susținut in studiourile TVR. Alaturi de el se afla Diana Ciudin, Diana Sabau, Larisa Retegan și Alexandra Caplescu,…

- „Shitsuren” (tr: inima franta), cantecul pentru cei care au avut macar o data inima franta, a fost lansat in Timișoara și in lume de catre MidoriStars, primul artist din Romania care compune și canta in limba japoneza. Videoclipul piesei a fost conceput și regizat de catre MidoriStars impreuna cu Ovidiu…

- Indragostit de muzica și viața spaniola, buzoianul WRS lanseaza o alta melodie cu iz de hit, perfecta pentru dans și pentru a va topi inima, in același timp. „Dale” are un sunet groovy, datorita chitarei spaniole, care acompaniaza interpretarea senzuala a artistului. Piesa este interpretata atat in…

- Nicki Minaj a revenit cu un single-freestyle – “Red Ruby Da Sleeze”. Artista a avut un an incredibil, care a inclus si un nou record pe care l-a doborat, devenind rapperita cu cea mai lunga perioada de timp in topul Billboard Hot 100 si a depasit-o pe Missy Elliott. Timp de aproximativ trei minute și…

- Surse judiciare povestesc in exclusivitate pentru STIRIPESURSE comportamentul profesorului Cristian Rudolf in perioada in care era sub lupa anchetatorilor DNA, mai precis atunci cand comitea pretinsele fapte de mare corupție pentru care a fost ridicat de DNA Timișoara din parcarea unui supermarket…