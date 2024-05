Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Brusturi se afla in extremitatea nordica a județului, la limita cu județul Suceava. In comuna Brusturi se afla biserica „Sfinții Voievozi” din satul Groși, monument istoric de arhitectura de interes național, construita in 1806. Dumitru Macovei este candidatul PNL Neamț pentru primaria Brusturi.…

- Comuna Draganești se afla in extremitatea nord-estica a județului, la limita cu județul Suceava, pe malul drept al raului Moldova. Primul document in care se face vorbire despre Draganesti este cel datat 10 ianuarie 1592, din timpul domnitorului Aron Voda. Ion Nechifor este candidatul PNL Neamț pentru…

- Comuna Cracaoani se afla in zona centrala a județului, in zona cursului superior al raului Cracau și a afluenților acestuia, Cracaul Alb și Cracaul Negru. Primele date scrise despre existenta asezarilor oamenilor din satele comunei sunt din anul 1399, intr-un hrisov a lui Iuga Voievod. Alexandrina Raclariu…

- Comuna Razboieni se afla in zona central-estica a județului, pe malurile raului Valea Alba. Aici se afla manastirea Razboieni, ansamblu-monument istoric de arhitectura de interes național, datand din secolul al XV-lea. Iosif Ciprian Filimon este candidatul PNL Neamț pentru primaria Razboieni. Domnul…

- Comuna Candești se afla in partea de sud a județului, la limita cu județul Bacau, pe malul drept al Bistriței. Vasile Bogdan Gherasim este candidatul PNL Neamț pentru primaria Candești. Domnul Gherasim este fiu al satului, nascut și crescut in Candești. Este consilier local de 12 ani și antreprenor…

- Candidatul PNL pentru primaria orașului Targu Neamț, dl. Gheorghe Apetrei, a apreciat numarul mare de liberali care au raspuns prezent unei intalniri care a avut loc in acest sfarsit de saptamana, remarcand ca liberalii targnemțeni sunt extrem de hotarati sa sprijine proiectele acestuia pentru orașul…

- Omul de afaceri Cosmin Balan este candidatul PNL Neamt pentru functia de primar al comunei Alexandru cel Bun. In varsta de 42 ani si tata a 4 copii, Cosmin Balan s-a nascut, a crescut si si-a dezvoltat intreaga cariera in comuna Alexandru cel Bun. Acum vrea sa intoarca experienta acumulata comunitatii…

- Candidatul PNL Neamț pentru Primaria orașului Bicaz, Iulian Matasa și-a marit echipa cu consilierul local USR, Adrian Sapunaru și omul de afaceri Viorel Ursu, din Bicaz, Liderul liberalilor nemțeni a apreciat ca acest lucru va aduce plus valoare proiectelor pe care Iulian Matasa le are in vedere și…