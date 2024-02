Stiri pe aceeasi tema

- Anual, in data de 3 martie se sarbatorește, la nivel internațional, Ziua Mondiala a Faunei Salbatice, o oportunitate de a cunoaște varietatea faunei și florei salbatice și de a crește gradul de conștientizare cu privire la multitudinea de beneficii pe care conservarea lor le ofera oamenilor. Gradina…

- In cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Reghin pe luna februarie, aleșii locali au aprobat Programu anual al finanțarilor nerambursabile din bugetul general al U.A.T. Reghin pentru activitați nonprofit de interes local pentru anul 2024. „Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie…

- Se implinesc 20 de ani de existenta a sistemului national unic pentru apeluri de urgenta in Romania. Dintre cele peste 10,4 milioane de apeluri primite anul trecut la numarul 112, aproape jumatate nu au reprezentat urgente, arata statisticile Serviciului de Telecomunicatii Speciale. Gabriela Garjoaba…

- In mediul rural, rata mortalitatii infantile continua sa fie mai ridicata in comparatie cu mediul urban, conform unui studiu al organizatiei „Salvati Copiii". Anual, peste 7.000 de copii se nasc din mame minore la noi in tara, iar aproape 1.200 dintre aceste mame sunt la a doua sau chiar la a treia…

- Anual, la data de 22 ianuarie, maghiarii de pretutindeni celebreaza Ziua culturii maghiare, semnalata inca din anul 1823, cand a fost pomenita pe manuscrisul uneia dintre cele mai consacrate poezii maghiare de astazi, poezia Hymnus care aparține scriitorului Kolcsey Ferenc și care intre timp a devenit…

- 18 decembrie | Ziua minoritaților naționale din Romania: Cum a ajuns sa fie marcata aceasta zi 18 decembrie | Ziua minoritaților naționale din Romania: Cum a ajuns sa fie marcata aceasta zi Anual, la data de 18 decembrie este celebrata Ziua minoritaților naționale din Romania. In anul 1992, la aceasta…

- Ca in fiecare an studenții din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Știința și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș au organizat, in urma cu cateva zile, un concert festiv cu ocazia sarbatorilor de iarna. Din sala de spectacole a Palatului Culturii au rasunat colinde, și internaționale…

- Ministerul Finanțelor va reduce puternic, de la 400 de euro la 100 de euro, deductibilitatea abonamentelor la sala oferite de angajatori, arata proiectul de „ordonanța trenuleț" pus in dezbatere de Finanțe. Astfel, limita de deductibilitate pentru abonamentele sportive scade de la 400 de euro anual…