Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Parlamentului va fi iluminat in culoarea rosie in seara de 11 februarie, cand Serviciul de Telecomunicatii Speciale aniverseaza Ziua Europeana a Numarului de Urgenta 112 si 20 de ani de la operationalizarea, in Romania, a Sistemului Unic pentru apeluri de urgenta, potrivit Agerpres.Biroul…

- Reprezentantii Salvamont Romania anunta ca, in ultimele 24 de ore, au fost primite 83 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. In cazul acestor intervenții au fost salvate 83 de persoane. Dintre acestea 42 au fost predate Serviciului de Ambulanța sau SMURD pentru transport…

- Instituția condusa de Toni Grebla a avut vineri, 19 ianuarie, o prima ședința cu reprezentanți ai Ministerului de Interne, ai STS și ai Institutului de Statistica, pentru pregatirea alegerilor europarlamentare din 9 iunie.„Conducerea Autoritatii Electorale Permanente (AEP) a avut vineri, 19 ianuarie…

- In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 20 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor, astfel: – 5 apeluri pentru Salvamont Borșa, -4 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov, -4 apeluri pentru Salvamont Lupeni, -2 apeluri pentru Salvamont…

- In situațiile de urgența, fiecare secunda conteaza, de aceea polițiștii recomanda sa nu se abuzeze de acest numar de telefon daca nu exista intr-adevar un motiv real sau o urgenta. Serviciul de urgența 112 este destinat cetațenilor și, utilizat responsabil, poate salva vieți. Situațiile temeinic justificate…

- Un numar de 1.395 de apeluri la 112 au vizat utilizarea de petarde, artificii sau alte materiale pirotehnice si au generat evenimente privind ordinea si siguranta publica, distrugeri de bunuri, raniri, arsuri si incendii. Operatorii STS ai Serviciului de urgenta 112 au preluat si procesat 87.145 de…

- Peste 90.000 de apeluri care au vizat evenimente și urgențe au fost gestionate de catre operatorii STS ai Serviciului de urgența 112, in cele trei zile de Craciun, anunța Serviciul de Telecomunicații Speciale. Cea mai aglomerata zi a fost marți, cand s-au primit in medie, 22 de apeluri pe minut.La…

- Peste 90.000 de apeluri care au vizat evenimente si urgente au fost gestionate de catre operatorii STS ai Serviciului de urgenta 112, in cele trei zile de Craciun. Potrivit STS, la nivel national, intre 24 si 26 decembrie 2023, operatorii STS au preluat si procesat 91.056 de apeluri dintre care 55.529…