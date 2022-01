Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Culturii Naționale reprezinta, in fiecare an, un prilej de a aduce in prim-plan personalitațile care ne onoreaza prin dedicarea și munca lor, dar și de a vorbi despre țara noastra ca destinație culturala pentru cei interesați sa ne cunoasca istoria, tradițiile, obiceiurile și artiștii – tezaur.…

- “A ajuns imparația lui Dumnezeu la voi”.(Luca 11: 20). Trebuie sa facem in așa fel incat oamenii sa il gaseasca pe Hristos in acest “cocktail artificial…” in aceasta comercializare și cosmetizare a societații, in raport cu autenticitatea sarbatorii Nașterii Domnului! Sa fim atenți la separarea clara…

- Poliția anunța deschiderea unui dosar penal in urma protestelor AUR din 21 decembrie, cand mai mulți protestatari au forțat intrarea in curtea Parlamentului Romaniei. Tot astazi, Jandarmeria a transmis ca alte 211 persoane care au participat la manifestație au fost identificate, fiind aplicate inca…

- Meteorologii au instituit, vineri, cod galben de ceața in mai multe zone ale județului Bistrita-Nasaud. In regiunile vizate se poate forma polei, avertizeaza specialiștii, potrivit Mediafax. Avertizarea de tip cod galben este valabila pe parcursul dimineții. Meteorologii vorbesc despre ceața care determina…

- Nearly two years of disruption to the fabric of society has resulted in a collective shift in people’s relationships with work, consumerism, technology and the planet, pushing companies to design new ways of doing business, according to a study by Accenture, a consultancy company listed on NYSE. ”Newly…

- Spectacolele se vor putea desfasura, in perioada urmatoare, cu ocuparea a 50% din capacitatea salii, pe langa dovada trecerii prin boala sau a vaccinarii anti-COVID, publicul putand avea acces si pe baza unui test negativ privind infectia cu SARS-CoV-2, a anuntat, miercuri, ministrul Culturii, Lucian…

- UPDATE ORA 11.00 Audierile au inceput la ora 10.00, cu Lucian Romașcanu (Cultura), Adrian Chesnoiu (Agricultura) și Eduard Novak (Sport). Lucian Romașcanu a obținut aviz pozitiv pentru Ministerul Culturii. Acesta a obținut 15 voturi ”pentru”, 3 ”impotriva”, și 1 abținere. Audierile continua la ora 11.00,…

- Ministrii propusi in Cabinetul Ciuca sunt audiati in comisiile parlamentare de specialitate, miercuri, de la ora 10.00, fiecare dintre ei avand alocate 45 de minute in comisii. Audierile urmeaza sa se incheie dupa ora 17.00. Primii care sunt programati la audieri sunt ministrii propusi la Cultura, Agricultura…