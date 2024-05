Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile razboiului din Ucraina, care a transformat Dunarea in cel mai sigur culoar de transport naval de marfuri din regiune, Comisia Europeana aloca Romaniei o finanțare de 230 de milioane de euro pentru imbunatațirea condițiilor de navigație pe Dunare. Imbunatațirea condițiilor de navigație…

- Romania a inregistrat cea mai mare creștere a speranței de viața in 2023, fața de 2019, respectiv cu un an, potrivit raportului Eurostat, publicat vineri. Cu toata creșterea, in continuare speranța de viața a romanilor este scazuta. In timp ce la nivelul Uniunii Europene, speranța de viața medie este…

- Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a gasit explicația pentru care medicul Cirstoiu, propus inițial de catre PSD și PNL pentru a candida la Primaria Capitalei, a fost un experiment eșuat. Simonis este de parere ca managerul Spitalului Universitar a avut parte de un linșaj…

- Pacea și securitatea zonala sunt premisele care impulsioneaza relațiile comerciale și investițiile reciproce, intre Romania și Emiratele Arabe Unite (EAU), declara premierul Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita oficiala in țarile din Golful Persic. Premierul le-a mulțumit oficialilor din Emiratelor…

- ”Cu tine, inainte și dupa drog” , Campania inițiata de catre Puterea și Dialogurile Puterii continua. Va prezentam interviul cu Sorin Lucaci , specialist in comunicare, PR –ul editurii Herald. Editura la care au aparut carțile renumitului medic Gabor Mate. De ce ne-am oprit la Gabor Mate ? Pentru ca…

- ” Termoenergetica ”, adica, compania care asigura apa calda și caldura bucureștenilor, este o companie necesara, dar, din pacate, in acest sistem, timp de 30 de ani, nu au fost facute investiții. Sistemul a fost subfinanțat. Este o realitate. – am aflat de la Adrian Teodorescu , director general Compania…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, in cadrul Congresului PPE, ca pericolul destabilizarii Uniunii Europene este mai ridicat ca niciodata si acesta il reprezinta partidele extremiste si populiste! Nicolae Ciuca a vorbit la congresul PPE despre pericolul destabilizarii Uniunii Europene,…

- Ungurii trebuie sa caștige in municipalitați și trebuie sa ne pastram reprezentarea europeana. Numai așa ne putem proteja comunitatea de extremiștii romani. Președintele UDMR a reacționat, pe pagina sa de socializare , la anunțul premierului Marcel Ciolacu și al președintelui Senatului Nicolae Ciuca,…