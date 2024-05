Un caz de-a dreptul șocant, in care ar fi fost implicați mai mulți elevi, a ajuns sa fie anchetat. Sunt acuzații grave ce li se aduc mai multor școlari, iar victime ale unor gesturi nepotrivite le-ar fi cazut doi colegi mai mici. Incidentul cutremurator a ajuns și in atenția poliției, nu doar a conducerii unitații […] The post Incident cutremurator la o școala din Brașov. Patru elevi, acuzați ca ar fi agresat sexual doi colegi mai mici first appeared on Ziarul National .