- Inca o situație conflictuala in care au fost implicați elevi a avut loc in țara, de aceasta data la Arad. Un conflict in care ar fi fost implicați mai mulți tineri de la o unitate de invațamant a intrat in atenția oamenilor legii aradeni. Un elev a ajuns la spital, in urma incidentului. Politistii din…

- Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 4 și 50 de minute, in gara din municipiul Cluj-Napoca. Politistii din cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Cluj-Napoca au fost sesizati despre faptul ca cele doua persoane ar fi fost accidentate in timp ce se aflau pe o garnitura de…

- Polițiștii din orașul Ulmeni au luat masuri ferme in urma unui incident care a avut loc ieri dupa-amiaza in localitatea Chelința. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo In urma investigațiilor…

- Mai mulți elevi de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Bucuresti au ajuns marți la spital, dupa ce un coleg de-ai lor a dat cu spray iritant, posibil paralizant, in școala. ACTUALIZARE ISU Bucuresti-Ilfov anunta ca au fost evaluați medical 29 de elevi, dintre care 25 au fost transportati la spital…

- Pasagerul unui avion TAROM a facut scandal și a scos o lama, cu care a incercat sa se taie. Incidentul a avut loc miercuri noapte, in timpul unui zbor de la Bruxelles la București. Pasagerul a devenit recalcitrant și i-a speriat pe ceilalți pasageri. Membrii echipajului au intervenit, au incercat sa…