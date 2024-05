Israelul a preluat controlul asupra punctului de trecere Rafah din Fâşia Gaza Armata israeliana a anunțat marți dimineața ca forțele israeliene au preluat controlul parții palestiniene a trecerii Rafah, care se invecineaza cu Egiptul in sudul Gazei, relateaza Reuters. Armata israeliana a confirmat ca Brigada sa blindata 401 a capturat marti dimineata partea dinspre Gaza a punctului de trecere a frontierei Rafah. Punctul de trecere cu Egiptul […] The post Israelul a preluat controlul asupra punctului de trecere Rafah din Fasia Gaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a declarat marți, 7 mai, ca a stabilit controlul operațional asupra parții din Fașia Gaza a punctului de trecere Rafah, de-a lungul frontierei cu Egiptul, dupa ce serviciile de informații au indicat ca punctul era folosit pentru ceea ce a descris ca fiind activitați teroriste, relateaza…

- Fortele israeliene au preluat controlul asupra partii palestiniene a punctului de trecere Rafah, de la granita cu Egiptul, in sudul Fasiei Gaza, informeaza The Times of Israel. Armata israeliana a confirmat ca Brigada sa blindata 401 a capturat marti dimineata partea dinspre Gaza a punctului de trecere…

- Palestinienii din zonele estice ale orașului Rafah au fost indemnați, luni, de armata israeliana sa se mute intr-o „zona umanitara" din apropiere, in ceea ce pare a fi inceputul unei evacuari a civililor inainte de un asalt asupra localitații din sudul Fasiei Gaza, relateaza Reuters si AFP, citate de…

- Armata israeliana a afirmat, duminica, ca a incheiat o ”noua faza” in pregatirea razboiului la frontiera cu Libanul, la scurt timp dupa ce a anunțat o retragere parțiala din Fașia Gaza. Potrivit BBC, aceasta schimbare inseamna adoptarea unei posturi ofensive pe frontul de nord, impotriva Mișcarii Hezbollah,…

- Rusia a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de persoane care semneaza contracte pentru a se inrola in forțele armate dupa atacul terorist de luna trecuta asupra unei sali de concerte de langa Moscova, a declarat miercuri Ministerul Apararii, citat de Reuters. Peste 100.000 de persoane au…

- O serie de lovituri aeriene israeliene in cursul noptii de duminica spre luni la Rafah, un oras din Fasia Gaza la frontiera cu Egiptul, au facut 52 de morti, potrivit unui bilant al Ministerului Sanatatii al miscarii islamiste Hamas, aflat la putere in Gaza, relateaza AFP, citat de Agerpres.Aceste…

- Armata israeliana a bombardat joi, 8 februarie, zone din orașul sudic Rafah, aflat la granița Fașiei Gaza cu Egiptul și unde s-a refugiat mare parte din populația teritoriului, relateaza Reuters și The Guardian. Atacurile au loc la o zi dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins o propunere…